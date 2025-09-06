Tú siempre estuviste ahí: ¿De qué trata y cuándo se estrena la serie surcoreana?

La serie Tú siempre estuviste ahí o As You Stood By, como se titula en inglés, es una producción surcoreana que está basada en una novela homónima de 2014 escrita por Hideo Okuda. El guion fue adaptado por Kim Hyo‑jeong y la historia fue dirigida por Lee Jeong‑rim (quien también dirigió VIP y The Revenant).

El tráiler ya se estrenó y dejó a más de una persona con intriga, pues muestra la oscura historia de crimen y suspenso sobre dos mujeres al límite de su resistencia.

¿De qué trata la serie surcoreana Tú siempre estuviste ahí?

Tú siempre estuviste ahí es una serie surcoreana que retrata la historia de un crimen cometido por Eun‑su y Hui‑su.

Eun‑su es una profesional en tiendas de lujo, pero lejos de esa fachada, lleva consigo traumas de la infancia, incluyendo la violencia doméstica que presenció contra su madre. Debido a ello, ha permanecido alejada de su familia.

Mientras tanto, Hui‑su, su mejor amiga y una brillante autora que tiene un gran fututo como escritora infantil, se encuentra atrapada en un matrimonio que está marcado por el control y el abuso físico. Eun‑su siempre ha estado apoyándola.

Ante la desesperación de ambas, las jóvenes consideran el asesinato del marido de Hui‑su como la única salida para liberarse de ese infierno, pero un visitante inesperado amenaza con destruir su plan y su futuro.

Escena de Tú siempre estuviste ahí ı Foto: Netflix

Reparto de la serie:

Jeon So‑nee interpreta a Eun‑su.

Lee Yoo‑mi da vida a Hui‑su. La actriz ganó un premio Emmy como Mejor actriz invitada en una serie dramática por su participación en El juego del calamar.

Jang Seung‑jo es Jin‑pyo , el esposo de Hui‑su.

Lee Moo‑saeng interpreta a Jin So‑baek , quien descubre el plan de Eun‑su y Hui‑su.

Lee Ho‑jung encarna al detective Noh Jin‑young, quien alterará el curso de las vidas de las protagonistas.

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la serie Tú siempre estuviste ahí, publicado por Netflix.

¿Cuándo se estrena la serie surcoreana Tú siempre estuviste ahí?

Los dos primeros episodios de la serie surcoreana Tú siempre estuviste ahí o As You Stood By se presentarán en el Festival Internacional de Cine de Busan, dentro de la sección “En pantalla”, el próximo 18 de septiembre de 2025.

De este modo, la serie estará disponible en Netflix a nivel mundial a partir del 7 de noviembre de 2025. Sólo necesitas contar con una suscripción activa en la plataforma de streaming.



