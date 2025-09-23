Errol Musk, padre de Elon Musk, es acusado de abuso a sus hijos cuando eran menores

Errol Musk, el padre de Elon Musk, ha sido señalado de presunto abuso a menores de edad; particularmente, de haber agredido sexualmente a cinco de sus hijos e hijastros, una noticia que despertó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Si bien Elon Musk ha mantenido una apertura a mostrar su vida privada al público, uno de los detalles que ha mantenido en secreto han sido los pormenores sobre el distanciamiento que existe desde hace tiempo entre él y su padre, Errol Musk.

Elon Musk, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el pasado 30 de mayo. Foto›Reuters

Investigación destapa supuesto abuso del papá de Elon Musk a sus hijos

Una investigación en el New York Times destapó que la ruptura de la relación entre padre e hijo se debe a las acusaciones que ha recibido el hombre de 79 años de edad por supuesto abuso sexual infantil, las que han afectado la vida de sus familiares continuamente.

Las acusaciones señalan que cinco de los hijos e hijastros del empresario y patriarca de la familia, fueron abusados por él en Sudáfrica y California, de acuerdo con registros policiales y judiciales, correspondencia personal, trabajadores sociales y entrevistas con miembros de la familia.

La primera acusación ocurrió en 1993, cuando la hijastra de Errol de en ese entonces 4 años, les contó a sus familiares que sufrió de tocamientos indebidos. Una década después, ella reveló que sorprendió al hombre oliendo su ropa interior sucia.

🚨 NEW

A New York Times investigation has revealed that Errol Musk, Elon Musk’s father, has been accused of sexually abusing five of his children and stepchildren since 1993. pic.twitter.com/nm0sEojKgM — Amber Speaks Up (@AmberWoods100) September 23, 2025

Una de las acusaciones más recientes ocurrió en 2023, cuando familiares y una trabajadora social intentaron intervenir después de que su hijo, que entonces tenía 5 años, dijera que su padre le había tocado las nalgas.

Se dice que según cartas personales, correos electrónicos y entrevistas con familiares, Elon ha llegado a ser contactado por familiares para pedir ayuda y él ha intercedido.

El problema familiares ha generado que el magnate americano de 54 años de mantenga atado a Sudáfrica, donde nació y reside Errol Musk desde hace tiempo.

Se abrieron tres investigaciones policiales independientes; dos de ellas concluyeron y se desconoce qué pasó con la tercera. Hasta ahora, Errol Musk no ha sido condenado por delito alguno.