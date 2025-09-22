Llaman a Kirk “mártir” y “héroe” en funeral con Trump al frente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transformó el funeral del activista conservador Charlie Kirk en un acto cargado de simbolismo político y partidista. Desde el escenario del Estadio State Farm, en Glendale, Arizona, elogió al fundador de Turning Point USA como un “mártir de la libertad estadounidense” y prometió continuar con su legado. En contraste con los discursos solemnes de otros participantes, el mandatario acusó de nuevo a la “izquierda radical” de estar detrás del asesinato, pese a que las investigaciones no han determinado aún un motivo.

El homenaje, organizado por la sociedad juvenil creada por Kirk, atrajo a decenas de miles de personas que llenaron un recinto con capacidad para más de 63 mil asistentes. Vestidos de rojo, blanco y azul, los dolientes dieron al encuentro el aire de un renacimiento religioso fusionado con un mitin político. Las medidas de seguridad incluyeron detectores de metales y cristales blindados para resguardar a los oradores.

El Dato: Para analistas, el evento se convirtió en un termómetro del clima político actual: un país dividido, donde un funeral se transforma en escenario de confrontación.

La atmósfera combinó música cristiana con discursos políticos encendidos. Entre los oradores estuvieron el vicepresidente estadounidense JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth, así como figuras cercanas a Trump como el subdirector de Gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard. Todos coincidieron en resaltar la influencia de Kirk en la movilización de jóvenes conservadores, aunque el tono varió desde mensajes espirituales hasta advertencias sobre una “lucha por salvar Occidente”.

Uno de los momentos más emotivos fue el discurso de Erika Kirk, viuda del activista, quien anunció que asumirá las riendas de Turning Point USA. Dirigiéndose al cielo, declaró su amor por su esposo y aseguró que él “dejó este mundo sin remordimientos”. Entre lágrimas, expresó perdón hacia Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado del asesinato, evocando las enseñanzas cristianas de su marido.

“Mi esposo quería salvar a jóvenes, incluso al que le quitó la vida”, dijo. Su gesto fue recibido con una ovación solemne, que contrastó con los discursos más combativos de líderes republicanos.

El acto evidenció la doble naturaleza del legado de Kirk. Mientras amigos y colaboradores lo describieron como un cristiano devoto, sus críticos recordaron que a menudo fue acusado de difundir mensajes racistas, misóginos y transfóbicos. Esa tensión se reflejó en el ambiente: un homenaje espiritual atravesado por llamados a la confrontación política.

Trump, lejos de suavizar su discurso, insistió en que “la violencia viene de la izquierda”, minimizando la responsabilidad de extremistas de derecha en episodios recientes. Incluso contrastó la disposición al debate de Kirk con su propio enfoque. “Él no odiaba a sus oponentes. Yo sí lo hago”, admitió ante una multitud que respondió con aplausos.

La participación de figuras como Elon Musk entre el público subrayó la relevancia del evento, al que también asistieron legisladores republicanos y exfuncionarios. Para muchos asistentes, Kirk representaba una voz capaz de desafiar a estudiantes y opositores en los campus universitarios, espacios que convirtió en trincheras ideológicas.

El asesinato de Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre, durante un evento universitario en Utah, encendió un debate más amplio sobre la violencia política en Estados Unidos. Robinson, detenido y acusado formalmente, podría enfrentar la pena de muerte. Hasta ahora, los investigadores no han revelado un motivo claro y analizan mensajes que podrían tener vínculos con ideologías extremistas.