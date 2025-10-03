JOYÀ inaugura su 12ª temporada en Vidantaworld: un viaje renovado hacia el entretenimiento de lujo en México

En el corazón de la selva de la Riviera Maya, un universo mágico vuelve a desplegarse. Cirque du Soleil JOYÀ, el primer espectáculo residente de la compañía en Latinoamérica inicia su 12ª temporada invitando a los viajeros del mundo a redescubrir la belleza de soñar despiertos.

Desde su estreno, JOYÀ redefinió la manera en que entendemos el entretenimiento en México: no solo como espectáculo, sino como un viaje completamente inmersivo. Cada temporada ha sido un capítulo distinto de esta travesía, y hoy, con la llegada de este nuevo ciclo, el show se viste de gala para presentar escenas reinventadas, vestuarios deslumbrantes y una narrativa más profunda, que resalta los valores de resiliencia, amistad y descubrimiento.

“Estamos muy emocionados de que los invitados se embarquen en esta próxima aventura en JOYÀ. Como el primer espectáculo residente de Cirque du Soleil en América Latina, es un motivo de orgullo para nosotros continuar innovando e introducir un nuevo acto acrobático aéreo que es único para nuestra marca”, dijo Annie St-Pierre, Directora Artística de Cirque du Soleil.

Escenas renovadas que marcan un nuevo comienzo

En esta temporada, dos de los actos más emblemáticos de JOYÀ renacen con mayor fuerza visual y emocional:

Epik, la icónica escena pirata, ahora incluye un espectacular flying pole act a cargo de Emmanuel García, un acróbata aéreo de talla mundial con más de 14 años de experiencia internacional. En esta nueva versión, Joyà ya no está sola en su travesía: la narrativa se expande con la incorporación de un personaje que la acompaña en lo desconocido, reforzando los valores de resiliencia y amistad. La coreografía ha sido rediseñada para potenciar este arco narrativo, logrando un acto más emotivo e impactante.

Magentik, el vibrante número de hoop diving, se eleva con vestuarios, maquillaje, iluminación y aparatos renovados. Lo más destacado es un impresionante salto de cinco aros que cierra el acto con un final electrizante, provocando ovaciones y asombro en cada función.

En conjunto, estas actualizaciones marcan un nuevo inicio emocionante para la 12ª temporada y reafirman el compromiso de JOYÀ de evolucionar artísticamente sin perder su esencia: una experiencia inmersiva y única en el mundo, pensada tanto para familias como para viajeros internacionales, con opciones de acceso VIP, tiempos de espera reducidos y un servicio de lujo en cada detalle.

“Al comenzar una nueva temporada en JOYÀ, sentimos que era el momento perfecto para revisitar algunas de las escenas más icónicas del show”, comentó Caroline Sicard, Directora Artística de JOYÀ. “Nuestro objetivo fue enriquecer el impacto emocional e impulsar los límites artísticos aún más, todo mientras honramos el espíritu que hace a JOYÀ tan único. Estas renovaciones son un tributo a nuestro extraordinario elenco y a las audiencias leales que continúan inspirándose con este espectáculo año tras año.”

Un lujo en evolución

Como parte de esta nueva etapa, JOYÀ presenta un rediseño en su propuesta de valor que responde positivamente a un mercado en constante cambio y amplia los beneficios de acceso para las familias a través de un ajuste tarifario en algunas de sus categorías.

JOYÀ mantiene intacta su esencia de exclusividad y consolida el show como una experiencia multigeneracional que une sofisticación, cercanía y el sello único de Cirque du Soleil.

Con esta 12ª temporada, VidantaWorld reafirma su promesa: crear recuerdos inolvidables dentro de un marco de lujo absoluto, como lo es JOYÀ, donde cada detalle ha sido concebido para maravillar.

Un pionero que abrió camino

Más que un show, JOYÀ es la puerta de entrada a VidantaWorld, un concepto que trasciende fronteras y que continuará expandiéndose con nuevas propuestas que incluyen lands temáticos, espectáculos inéditos y restaurantes de clase mundial.

El innovador universo de entretenimiento de lujo creado por Grupo Vidanta, conjuga arte, gastronomía, atracciones, hospitalidad y diseño para transformar a México en un referente global de experiencias inolvidables.

Las funciones se llevan a cabo de martes a sábado. Para reservaciones y más información, visita: www.cirquedusoleil.com/joya

Sigue @joyamexico, @cirquedusoleil y @vidanta para descubrir las últimas noticias, sorpresas sobre JOYÀ y mucho más.

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por el visionario del turismo el Ing. Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es el principal desarrollador de resorts de lujo, experiencias de entretenimiento e infraestructura turística en América Latina. La empresa diseña, construye y opera destinos galardonados en las regiones costeras más icónicas de México, incluyendo Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, East Cape, Acapulco, Puerto Peñasco, Mazatlán y Puerto Vallarta.

Su portafolio de resorts incluye: The Estates, Grand Luxxe, Deluxxe at The Grand Mayan, Kingdom of the Sun, The Grand Bliss, The Grand Mayan, Celebrate Park, The Bliss, Mayan Palace y Ocean Breeze Hotels. Además, Grupo Vidanta posee y opera su propia empresa constructora, lo que garantiza los más altos estándares de calidad en cada uno de sus desarrollos.

Como líder mundial en experiencias de viajes, Grupo Vidanta es creador de VidantaWorld, un concepto innovador de destinos que reinventa el lujo y el entretenimiento en vivo. VidantaWorld incluye el parque temático de lujo BON Luxury Theme Park, Jungala Aqua Experience, además de atracciones de clase mundial como el SkyDream Parks Gondola, el primer teleférico del mundo dentro de un resort de playa.

También es sede de espectáculos excepcionales de Cirque du Soleil como JOYÀ, que combina artes escénicas con gastronomía y por 10 años consecutivos se ha posicionado como el mejor en la Riviera Maya; y LUDŌ, un espectáculo multisensorial residente con temática acuática que se estrenará en Nuevo Vallarta en diciembre de 2025.

Extendiendo su oferta de lujo más allá de la tierra, VidantaWorld’s ELEGANT redefine los viajes en altamar con itinerarios exclusivos por el Caribe y el Mediterráneo, combinando un diseño íntimo con un servicio totalmente personalizado. La producción de conciertos a gran escala con íconos internacionales como Lionel Richie y Marc Anthony, también forman parte de la amplia propuesta en VidantaWorld’s Concert Series, consolidando con ello una posición en la intersección entre hospitalidad y entretenimiento en vivo.

Este 2026 VidantaWorld será por quinto año consecutivo sede del evento deportivo y social más destacado en México, el VidantaWorld Mexico Open, un torneo oficial del PGA TOUR que reúne a los mejores jugadores del mundo, reúne a más de 40,000 asistentes anuales y es transmitido a más de 200 países.

Con más de 2,000 residencias vacacionales de lujo y el primer aeropuerto internacional de México construido de forma privada, Grupo Vidanta continúa liderando la innovación en hospitalidad, al mismo tiempo que impulsa el progreso social y ambiental a través de sus fundaciones y programas de sostenibilidad.

