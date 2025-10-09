Recupera Larrea quinta parte de lo que perdió

Las acciones de Grupo México hilaron dos días en recuperación. De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el conglomerado de Germán Larrea rescató 39 mil millones de los 190 mil millones de pesos (mmdp) que perdió el lunes pasado, cifra equivalente a una quinta parte de la pérdida económica que sufrió.

En el acumulado, las acciones avanzaron, entre martes y miércoles, 3.62 por ciento para cerrar en un precio de 141.01 pesos por acción, informó la BMV.

Esta situación se dio luego de que el lunes registrara una caída de 15.43 por ciento, ya que pasaron de un valor de 160 pesos al cierre del mercado del viernes, a un costo de 136.3 pesos por papel.

TE RECOMENDAMOS: WEF ve paradójico poco crecimiento Claudia presenta Plan México a IP extranjera

El Tip: Tras la caída de las acciones de Grupo México, este martes el valor de los papeles de la compañía tuvieron una magra recuperación, de 1.35 por ciento el martes.

El mismo lunes, el mercado cuestionó que Grupo México alzara la mano por la adquisición de 100 por ciento de Banamex, al asegurar que la compañía desconoce la administración de un negocio del sector financiero y que eso dificultaría los negocios que ya posee Larrea.

Sin embargo, el martes el grupo empresarial informó que se encuentra en posición de comprar el banco y que esto no afectaría ni las operaciones ni la deuda de los negocios, que incluyen empresas mineras y de transporte.

190 mil mdp fue la pérdida que registró el lunes

Justificó que de darse la adquisición, se crearía un consejo que ayudaría a mantener separados los negocios. Además, indicó que participarán otros empresarios en las inversiones y que incluso ya los tiene apalabrados.

“Registra importante ajuste por anuncio de adquisición. Acotado margen de baja”, señaló el Grupo Financiero Banamex en un análisis de mercado.

De acuerdo con ATFX, una casa de bolsa japonesa, el mercado interpretó la operación como una señal de sobreextensión corporativa, ya que el intento de adquirir el 100 por ciento de Banamex implica una apuesta multimillonaria que, si bien podría diversificar las fuentes de ingresos del grupo hacia el sector financiero, también incrementa significativamente su apalancamiento potencial.

Precio de las acciones de Grupo México ı Foto: Especial