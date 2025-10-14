Atiende Afore XXI Banorte nueve millones de gestiones en lo que va del año

La Administradora fortalece sus plataformas tecnológicas para ofrecer atención ágil, segura y accesible a millones de cuentahabientes

Trámites, solicitudes, así como asesorías en materia de educación financiera a través de sus plataformas tecnológicas, forman parte de las nueve millones de atenciones digitales que Afore XXI Banorte ha brindado este año.

Mediante su aplicación AforeMóvil, XXI Banorte Lite, la página web Mi Afore Digital, servicio de atención vía WhatsApp y AforeBot, entre otros canales digitales, la Administradora ofrece mayor agilidad, accesibilidad y seguridad para permitir a cuentahabientes la gestión de su ahorro para retiro desde cualquier lugar, durante los 365 días del año.

Entre enero y septiembre de este año, la Afore recibió más de ocho millones de visitas en su sitio web, de las cuales, 2.8 millones derivaron en solicitudes relacionadas con estados de cuenta, consulta de saldos y movimientos, retiros parciales y domiciliación de ahorro voluntario. También, se atendieron solicitudes de educación financiera y proyecciones de pensión.

David Razú Aznar, director general de la Administradora, señaló que Afore XXI Banorte continúa fortaleciendo sus plataformas digitales “para ofrecer un servicio ágil, confiable y cercano. La digitalización de nuestros canales no solo facilita los trámites, sino que representa un paso firme hacia un sistema previsional más accesible y moderno”.

La Administradora también gestionó cerca de 5.3 millones de trámites a través de las apps AforeMóvil, AforeMóvil XXI Banorte, y XXI Banorte Lite, así como más de 867 mil casos a través de WhatsApp, y brindó cerca de 24 mil asesorías por medio de AforeBot.

Este volumen de atención resulta de una estrategia integral para ofrecer respuestas inmediatas, reducir tiempos de espera y garantizar un servicio confiable, enfocado en las necesidades de cada cliente.

Con estos resultados, Afore XXI Banorte reafirma su posición como institución líder del sector en asesoramiento y servicio, impulsando un modelo digital centrado en la accesibilidad, personalización y eficiencia.

MSL