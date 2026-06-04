Gobierno de México elimina dictaminación de avisos de comercio exterior

Con la finalidad de agilizar las actividades económicas del país, se eliminó la dictaminación de avisos en materia de comercio exterior, es decir, estos ya no necesitarán de una resolución expresa, debido a que los trámites son autogestivos, señaló la Secretaría de Economía (SE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

La acción se inscribe en el marco de la operación de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, la cual, a partir del decreto en que se habilitó, se estableció que “operará bajo la estandarización, interoperabilidad, uso de datos, trazabilidad, seguridad de la información, enfoque de persona usuaria, mejora continua y eliminación de cargas administrativas innecesarias”, destacaron las dependencias en un comunicado.

Además, la ATDT acompañó a las autoridades de comercio exterior para descartar las cargas administrativas innecesarias y optimizar los tiempos de atención, con ello se brindará certeza jurídica, la experiencia de las personas usuarias mejorará y se contribuirá a que la administración pública sea más eficiente, accesible y transparente.

“La medida obedece a que dichos trámites tienen como finalidad únicamente informar sobre la realización de actividades reguladas por dichas autoridades. Esto no exime a los particulares regulados del cumplimiento de las disposiciones normativas en la materia, por lo que continúan sujetos a las acciones de verificación, vigilancia y control de la SE, el SAT y la ANAM y, en su caso, a las sanciones administrativas que les resulten aplicables”, añadieron.

No obstante, los trámites de visos automáticos de importación de productos siderúrgicos, avisos automáticos de exportación de Tomate Fresco y los Avisos automáticos de importación de máquinas de funcionamiento eléctrico, electrónico, mecánico, a través de los cuales se realicen sorteos con números o símbolos sujetos al azar, serán excluidos de los cambios.

También fueron exceptuados las modalidades de Modificación Alta de domicilio de una planta, bodega o almacén -IMMEX y el de Modificación Alta de domicilio de una planta, bodega o almacén -PROSEC.

“Con estas medidas, el Gobierno de México da pasos firmes hacia la transformación digital, mediante la adopción de herramientas tecnológicas, para promover buenas prácticas regulatorias, sin comprometer las operaciones de comercio exterior”, indicaron las dependencias.

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JVR