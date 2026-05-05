México se afianza como principal socio de EU; concentra cifra histórica de 16.3% de su comercio

México se ubicó como el principal socio comercial de Estados Unidos a marzo al concentrar 16.3 por ciento del intercambio total del país vecino, con 231 mil millones de dólares y con lo cual dejó en segundo lugar a Canadá con una proporción de 12.4 por ciento y en tercera posición a China con apenas 6.2 por ciento de las compras y ventas totales de Washington.

De acuerdo con cifras del Departamento del Censo de Estados Unidos, solamente en el tercer mes, nuestro país exportó 51 mil 202.8 millones de dólares, mientras que importó 32 mil 775.8 millones de dólares, lo que generó un superávit comercial para México de 18 mil 427 millones de dólares, monto 19.6 por ciento por encima del superávit observado en febrero.

No obstante, si se compara con el mismo periodo del año pasado, el superávit de marzo de 2026 fue menor en 1.03 por ciento respecto al registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando se ubicó en 18 mil 619.4 millones de dólares.

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En el acumulado de los primeros tres meses del año el déficit comercial que registró Estados Unidos respecto a México fue de 44 mil 761.7 millones de dólares, una cifra 5.2 por ciento menor que el déficit que observó en los primeros tres meses del 2025.

El gobierno de Estados Unidos impuso aranceles a productos provenientes de diverso países con la finalidad de eliminar el déficit que sostiene, y aunque se ha moderado dicha condición, aún adquiere más productos de los que vende.

Ejemplo de ello es que, el principal país con el que mantiene déficit es Taiwán con un monto de 19.1 mil millones de dólares, seguido de Vietnam, con 19 mil millones de dólares; México, con 18.4 mil millones de dólares y China, con 9.8 mil millones de dólares.

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FGR