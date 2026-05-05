CANAERO reconoce acuerdo entre México y EU para fortalecer el transporte aéreo bilateral.

La Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) expresa su reconocimiento a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por los avances logrados en las conversaciones con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés).

CANAERO reconoce que este resultado es reflejo de un proceso constructivo de diálogo entre las autoridades de ambos países, orientado a preservar una relación bilateral sólida y de beneficio mutuo.

La Cámara Nacional de Aerotransportes reafirma su disposición para colaborar de manera cercana con las autoridades mexicanas con el objetivo de impulsar las condiciones que favorezcan la recuperación de la competitividad de la industria aérea nacional, contribuyendo así, al desarrollo económico y social del país.

Más temprano se informó que México y Estados Unidos acordaron una serie de medidas orientadas a la implementación del acuerdo de transporte aéreo bilateral.

Entre los acuerdos alcanzados, México avanzó en su estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México. En el documento firmado, se reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte integral de la oferta de Zona Metropolitana del Valle de México.

Asimismo, se convino avanzar en la inclusión de dicho aeropuerto en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y EU.

En materia de carga aérea, se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del AIFA, ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la conectividad logística entre ambos países, todo en beneficio de ambos aeropuertos.

También, se conformará un grupo de trabajo bilateral compuesto por funcionarios de SICT y del DOT que vigilará y dará seguimiento técnico a la implementación de estos compromisos y, posteriormente, evaluará las medidas regulatorias vigentes en EE. UU. El grupo de trabajo podrá integrar aportaciones de la industria con el propósito de considerar las perspectivas de los actores involucrados, incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses que han manifestado su interés por continuar consolidando sus operaciones de carga en el AIFA.

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JVR