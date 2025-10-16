Coca-Cola anuncia que va a reducir 30% las calorías en sus refrescos de manera escalonada

La Secretaría de Salud y la Industria Mexicana de Coca-Cola acordaron garantizar una reducción del 30 por ciento de las calorías de refrescos de manera escalonada, empezando por las presentaciones de mayor tamaño.

En un comunicado la empresa dijo que la decisión se tomó luego de haber sostenido un diálogo abierto y constructivo con autoridades federales y representantes del Congreso de la Unión como parte del proceso de evaluación de modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La refresquera se comprometió a trabajar para asegurar que existan versiones reducidas o bajas en azúcar en todo su portafolio de refrescos abarcando las diversas presentaciones y tamaños.

También, Coca-Cola afirmó que llevará a cabo las acciones comerciales necesarias para impulsar la migración de consumo de productos con calorías a productos bajos o sin calorías.

“Nos comprometemos a colaborar activamente con nuestros distribuidores, comercios y autoridades para que la diferencia de cuotas entre bebidas sin calorías y con calorías beneficie al consumidor. Nuestro objetivo es que las bebidas sin calorías tengan un precio menor que las equivalentes con calorías, promoviendo así opciones más saludables”, señaló la empresa en un comunicado.

Entre los compromisos la refresquera, indicó que lanzará una presentación pequeña de Coca-Cola Zero con el precio más bajo del portafolio y eliminará la participación de niños menores de 16 en la publicidad de los productos.

También priorizará la publicidad de Coca-Cola Zero sobre Coca-Cola Regular y eliminará publicidad directa de la presentación de 3L de Coca-Cola.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR