¿Cómo protegerme del ‘toque fantasma’ y evitar que me roben mi dinero sin darme cuenta?

Expertos advierten por robo del "toque fantasma": te contamos qué es y cómo protegerte.

La tecnología avanza muy rápido, pero, desafortunadamente, con ella también las formas de robo. Mientras más herramientas para facilitar nuestra vida surgen, más formas se inventan para utilizarlas con malicia y cometer robos: es el caso de la Inteligencia Artificial o, más recientemente, las tarjetas sin contacto.

En meses recientes, los bancos han implementado las tarjetas sin contacto, es decir, plásticos con los que no requieres un NIP ni contraseña para hacer tus compras: solo basta con acercar el chip a la terminal bancaria y habrás pagado, ¡sin complicaciones!

Es importante estar actualizado en temas de ciberseguridad y nuevas modalidades de robo. ı Foto: La Razón (con Gemini AI)

Sin embargo, este método, aunque ideado originalmente para agilizar los pagos, ahora ha sido blanco de un nuevo modo de robo, pues, como habrás podido imaginar, la falta de una clave para autorizar una compra lo hace altamente susceptible.

‘Toque fantasma’: Así roban en tus tarjetas sin que te des cuenta

La presencia de la estafa del “toque fantasma” se reportó en meses recientes en medios internacionales, especialmente en países donde es popular el uso de tarjetas sin contacto, como Brasil, India y China.

El "toque fantasma" ocurriría en lugares de alta afluencia. ı Foto: La Razón (con Gemini AI)

Sin embargo, en las últimas semanas la advertencia llegó a México y, aunque no se han informado casos confirmados de esta forma de robo, se ha alertado como una posibilidad.

Hipotéticamente, esta forma de robo ocurre cuando, en un lugar altamente concurrido (como el Metro, calles de alta afluencia, eventos masivos, etc.), una persona acerca su teléfono a tu cartera y ¡roba tu dinero y hasta tus datos!

Bajo la modalidad de "toque fantasma", el ladrón solo tendría que acercar su celular a tu cartera para robarte. ı Foto: La Razón (con Gemini AI)

En teoría, estas personas llevan un programa en su teléfono celular que funciona a través del sistema NFC, el mismo que usan las terminales bancarias sin contacto. Así, mediante este programa, hacen un toque al chip de tu tarjeta de crédito o débito que funcione sin contacto y, con ese, roban lo que les apetezca.

Es decir, al ser tu tarjeta una que funciona sin contacto, con ese único toque es posible que hagan algún pago utilizando tus fondos, o bien que clonen el chip de tu tarjeta, de forma que lo utilicen para fines maliciosos.

Ladrones robarían tu dinero solo con su celular, según el hipotético modus operandi del toque fantasma. ı Foto: La Razón (con Gemini AI)

¿Cómo protegerme del “toque fantasma”?

Este tipo de robo se mantiene en calidad de “hipotético”, es decir, no hay casos confirmados en nuestro país y no se ha estudiado si realmente la tecnología NFC de un celular es capaz de atravesar la tela de un celular y una cartera.

Sin embargo, ante las crecientes advertencias, vale la pena tomar precauciones.

La principal medida de seguridad que expertos recomiendan es comprar una cartera con bloqueo NFC, la cual, como su nombre lo indica, es capaz de bloquear las señales de este tipo de aparatos cercanos, lo cual protege tus tarjetas de cobros inesperados.

Estas son algunas opciones de cartera con protección NFC que se venden en Amazon. ı Foto: Captura de pantalla

Otras personas, más prácticas, sugieren colocar trozos de aluminio del tamaño de una tarjeta en la parte frontal y anterior de una tarjeta, de forma que se evite el contacto con el lector RFC. Asimismo, se recomienda colocar dos tarjetas juntas, pues la proximidad de los chips provocará interferencia, lo cual cancelará las señales RFC.

Sin embargo, vale la pena recordar que el supuesto robo mediante el “toque fantasma” sigue siendo una hipótesis, y no se ha corroborado si de verdad es una amenaza real.

Aspecto de una aplicación de banco. ı Foto: Wikimedia

Como sea, no olvides siempre estar pendiente de la aplicación móvil de tu banco, pues ahí sabrás si se han hecho cargos indebidos con tu tarjeta, los cuales deberás reportar lo antes posible.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am