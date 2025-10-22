Chico Pardo ve retos para Banamex

Fernando Chico Pardo aseguró que Banamex enfrenta retos en el mediano plazo, sin embargo, aseguró que el banco posee también oportunidades que pueden llevarlo a ser el “pilar del desarrollo económicos de México.

Los comentarios del empresario, quien también es Presidente del Comité de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), se dieron luego de que Citi, quien aún es dueño mayoritario de Banamex se enredara en un “estira y afloja” con Grupo México, de Germán Larrea”, quien ofreció adquirir el 100 por ciento de banco.

“Queremos hacer de Banamex un banco de excelencia centrado en las personas; nuestros clientes tienen que recibir un servicio de excelencia que se traduzca en su verdadera satisfacción”, dijo Chico Pardo a medios de comunicación durante el Foro Economía y Negocios, organizado por la revista Forbes México.

Añadió que busca hacer del banco “un líder en innovación tecnológica”, con más eficiencia y con un crecimiento por arriba del mercado, retomando la presencia de la entidad en aquellos mercados donde actualmente no participan.

Aseguró que en una segunda etapa irán a los mercados para terminar con la desincorporación total de Citigroup, aunque mencionó que “siempre” seguirán siendo aliados. Fernando Chico Pardo no especificó a qué institución bursátil acudirían, si a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) o a la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

La Oferta Pública Inicial (OPI) se tiene contemplada para 2026, año en el que si los reguladores aprueban la adquisición del 25 por ciento del banco, de Chico Pardo se convertirá en el Presidente del Comité Ejecutivo de la financiera.

“Queremos continuar acelerando la colocación de crédito y el crecimiento del Banco a un ritmo por encima del mercado. Reforzar y acrecentar su posición como el referente en la preservación y promoción del patrimonio artístico y cultural de México”, dijo.

“Buscar que nuestros programas sociales con Fomento Social Banamex crezcan en calidad y número de beneficiarios”, añadió.

Reconoció que posee “la gran responsabilidad” que significa regresar al Banco Nacional de México a manos mexicanas. Destacó que se encuentra “orgulloso” de encabezar dicha transacción que mantendrá al Banco Nacional de México como “pilar de desarrollo” para el país.

Añadió que siempre ha enfrentado retos en todas las industrias en donde participa, por ejemplo, dijo que desde Asur la seguridad y promoción del turismo son una prioridad, del lado de Carriz, la operación de los puertos y los cambios geopolíticos en el comercio mundial representan un gran reto de ajuste en todas las divisiones.

“Finalmente, en los hoteles, la construcción de nuevas locaciones, así como el mantenimiento de las existentes, representan una prioridad de excelencia de servicio para la promoción del turismo en nuestro país y en todos aquellos en donde participamos”, destacó.

Dijo además que desde hace 50 años siempre ha mantenido su confianza en México.

“La profunda convicción de que la mejor inversión siempre ha sido este país, por sus grandes posibilidades, pero sobre todo por su gente. Les recomiendo a los jóvenes que crean en México e inviertan en sus grandes oportunidades”, comentó.

Agregó que el convertirse en el mayor accionista individual de Banamex representa un gran compromiso, no sólo económico sino mucho más importante y trascendental en el aspecto humano.

“Todos y cada uno de nuestros colaboradores tienen que sentir un gran orgullo de ser parte del Banco Nacional de México, solo así podremos cumplir nuestros objetivos”, expresó.