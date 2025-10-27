Banca de Desarrollo y comercial impulsan financiamiento de Pymes de cara al Mundial 2026

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y ante la posible llegada de 5.5 millones de visitantes a México, el Gobierno de la Ciudad de México en conjunto con la Banca de Desarrollo y comercial, así como diversas instituciones bursátiles otorgarán financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del sector turístico.

En la inauguración del Primer Foro de Financiamiento al Sector Turístico de la Ciudad de México, Carlos Martínez Velázquez, director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la capital, mencionó que, “un evento de esta magnitud nos obliga a pensar con visión estratégica en cómo fortalecer al sector turístico para responder con calidad, coordinación y resiliencia” .

El funcionario mencionó que el foro tiene como objetivo acercar el financiamiento a las empresas turísticas, ya que, “el 90 por ciento son Mipymes y con frecuencia enfrenan obstáculos para acceder al crédito”.

“Esta coordinación permitirá fortalecer a proveedores, y operadores locales, mejorar los servicios y elevar la calidad de experiencia de quienes visitan la ciudad mientras generamos empleo en todas las localidades” Carlos Martínez, director del Fondo Mixto de Promoción Turística



Por su parte, Teresa Cuadra García, directora de gestión y desarrollo de productos y programas del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), señaló que, tanto Bancomext como Nacional Financiera (Nafin) tienen la capacidad de financiar proyectos con crédito directo desde 2.5 millones de dólares y a través de intermediarios financieros hasta 30 millones de pesos.

“Nafin y Bancomext pueden financiar proyectos con crédito directo desde 2.5 millones de dólares y a través de intermediarios financieros hasta 30 millones de pesos… Se prevé una creciente demanda de servicios de alojamiento, transporte y alimentación. Y es ahí donde Nafin y Bancomext buscan atender las necesidades de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas del sector y también para la cadena de provisión”, apuntó.

Señaló que si se aprovecha esta oportunidad se logrará que México pueda ser el quinto país más visitado en 2039 como lo señala el Plan México, iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nafin y Bancomext ofrecen financiamiento para empresas del sector turístico que se encuentren en los servicios de alojamiento, tales como hoteles, hostales, alimentación, restaurantes, cafetería, cafeterías, transporte turístico, agencias de viajes y operadores turísticos y entretenimiento como pueden ser los parques temáticos o los parques recreativos”, destacó.

Sostuvo que trabajan en conjunto con alrededor de 40 instituciones financieras entre las que destacan bancos, Sofomes, Uniones de Crédito, Arrendadoras y Sofipos.

“Hoy en día en este foro nos están acompañando algunos de estos intermediarios que están incorporados a la red: Active Leasing, BanBajío, Banorte, BBVA, Banamex, IRM Leasing, Mifel y Serfimex”, agregó Cuadra.

La funcionaria señaló que se ofrecerá crédito, arrendamiento financiero y puro, así como Factoraje.

“¿Para qué pueden utilizar ustedes estos recursos? Para ampliar, para modelar sus locales para obtener financiamiento para adquisición de mobiliario, equipamiento, certificaciones, compra de materia prima, publicidad, pago de nómina, entre otros”, y añadió que el financiamiento está dirigido personas físicas con actividad empresarial y a personas morales que tengan al menos dos años de operación y estén al corriente con sus obligaciones fiscales, entre otros requisitos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr