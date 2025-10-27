Uber podrá llevar y recoger usuarios en aeropuertos de México, tras resolución judicial

Imagen de archivo de la plataforma Uber, que ahora podrá operar en aeropuertos.

La plataforma de transporte privado Uber ahora podrá trasladar usuarios desde y hacia aeropuertos del país, sin que por ello enfrenten sanciones de autoridades federales, tras conseguir una resolución judicial favorable.

A través de un comunicado, Uber informó que Blanca Lilia Ochoa, Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, emitió una suspensión definitiva por la cual la Guardia Nacional no podrá detener a los conductores de Uber cuando transporten usuarios desde y hacia los aeropuertos nacionales, considerados territorio federal.

Imagen de archivo de la plataforma Uber. ı Foto: Pixabay

Por lo anterior, los usuarios de la plataforma ahora podrán disponer del servicio de transporte privado para viajar desde y hacia los aeropuertos federales. La medida beneficiará a usuarios de más de 70 aeropuertos del país.

Sin embargo, no se ha aclarado si esta resolución se extiende hacia otras plataformas que ofrecen el mismo servicio, como Didi, o bien es exclusiva para Uber.

Uber estaba prohibido en los aeropuertos. ı Foto: larazondemexico

A pesar de ello, la suspensión de la jueza resuelve un problema que había sido presentado por cientos de usuarios de aeropuertos federales, especialmente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quienes reclamaban una alternativa de transporte ante los elevados precios de los taxis de base.

Incluso, el AICM había designado zonas específicas, fuera de sus instalaciones, para que los usuarios pidieran su servicio de transporte privado sin incurrir en riesgo de sanciones.

AICM había habilitado zonas específicas para que usuarios tomaran transporte privado, lejos de las instalaciones. ı Foto: Cuartoscuro (Archivo).

No obstante, estas zonas se encontraban fuera de las zonas de abordaje y llegada del Aeropuerto e implicaban largas caminatas para los usuarios.

Uber es una de las plataformas de transporte privado más populares del país, especialmente en grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, debido a que representa una alternativa segura y siempre disponible a otras formas de transporte convencional.

Asimismo, ha expandido su mercado al delivery mediante la plataforma Uber Eats, con entregas de comida, bebidas, supermercado y otros servicios.

