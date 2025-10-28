Determinación del DOT de EU tendrá impactos marginales para Volaris

La aerolínea Volaris informó que con relación a las órdenes 2025-10-13 y 2025-10-14 dadas a conocer hoy por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, se encuentra analizando el alcance de las medidas anunciadas, pero aseguró que dichas disposiciones en materia de carga tendrán un efecto marginal.

“Por el momento, la compañía señala que las disposiciones en materia de carga tendrían un efecto marginal para Volaris, debido a la mínima participación que la empresa tiene en el servicio de carga entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y destinos en Estados Unidos”, destacó en un comunicado.

No obstante, la disposición del DOT incluyen la no aprobación del itinerario correspondiente a la nueva ruta de Volaris entre el AICM y el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, la cual comenzaría a operar el 2 de noviembre, por lo que aseguró que se encuentra analizando opciones para minimizar las afectaciones a sus usuarios.

La ruta hacia Newark representa un paso importante en la estrategia de expansión de Volaris hacia la región noreste de Estados Unidos, donde la demanda de vuelos directos desde la Ciudad de México ha mostrado un crecimiento sostenido.

Volaris se encuentra en contacto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como con la industria, a fin de dialogar y encontrar una solución a esta situación, que evite afectaciones futuras sobre sus operaciones y el sector aéreo mexicano.

La aerolínea destaca la importancia de mantener un canal de comunicación abierto con las autoridades tanto nacionales como internacionales para garantizar que sus operaciones cumplan con la normatividad vigente, sin comprometer la conectividad aérea ni la experiencia de sus pasajeros.

“Volaris reafirma su compromiso de mantener la conectividad aérea entre México y Estados Unidos, ofreciendo opciones accesibles y seguras a sus Clientes”, finalizó.

La compañía subraya que continuará evaluando alternativas estratégicas y ajustes operativos que permitan mantener sus planes de expansión y asegurar que sus clientes puedan contar con vuelos confiables, tanto en términos de frecuencia como de horarios, a los destinos más demandados.

