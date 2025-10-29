Afores cerrarán con récord en plusvalías en 2025

Las plusvalías de las afores cerrarán 2025 en niveles récord, aseguró Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, aunque destacó que en 2026 las ganancias desacelerarán.

Mencionó que las inversiones de las Afores en Wall Street, en Estados Unidos, y en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), han crecido a doble dígito, pese a la incertidumbre que llegaron a registrar los mercados en torno a las decisiones políticas y comerciales de la administración del presidente Donald Trump.

“Prácticamente todos los índices accionarios importantes del mundo están en rendimiento de doble dígito. O sea, arriba del 10 por ciento. ¿Qué es un rendimiento del 10 por ciento? Pues es un rendimiento muy bueno”, señaló.

Explicó que algunos le están pegando al 20 por ciento de ganancias. Ejemplificó que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV está arriba del 20 por ciento en este año.

“Entonces han tenido un año en que los índices accionarios y varios mercados han tenido un desempeño muy bueno comparado con sus históricos”, señaló.

Para 2026, comentó que prevén una reversión a un “comportamiento más normal” de los mercados.

“El 2025 ha sido un año con rendimientos elevados y en ese sentido los portafolios están reconociendo eso en las plusvalías. Entonces, ese factor es el que yo creo que nos puede llevar a eso, a que se regrese a retornos más normales”, mencionó.

Al respecto, Javier Sánchez Tello, vicepresidente financiero de la Amafore comentó que es muy difícil pronosticar el futuro, y aseguró que la moderación es parte de los ciclos económicos financieros, sobre todo que este año se han tenido ganancias muy por encima del promedio.

“Lo que puede pasar el próximo año, aunque todo pinta a que vamos a tener tal vez un mejor crecimiento económico, es que simplemente los rendimientos y por lo tanto también las plusvalías se puedan moderar un poco, pero esto no significa que vaya a ser un mal año. (...) Sino que como lo ha demostrado históricamente las afores, este van a seguir dando un muy buen rendimiento a los trabajadores” Javier Sánchez Tello, vicepresidente financiero de la Amafore



De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), entre enero y septiembre las Afores registraron plusvalías por 941.5 mil millones de pesos, manteniendo rendimientos históricos durante el año.

El monto acumulado hasta septiembre supera en 69 por ciento el total alcanzado en todo el año anterior , cuando las administradoras también habían cerrado con cifras récord.

Tan solo en septiembre, las diez Afores que conforman el sistema generaron ganancias por 189.5 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 31.9 por ciento respecto a los más de 143 mil millones reportados en agosto.

Retiros por desempleo crecen 50%

De acuerdo con Marinieves Lanzagorta, vicepresidenta de la Amafore, los retiros por desempleo incrementaron 50 por ciento tras la pandemia de COVID-19.

Explicó que previo a la crisis sanitaria estos promediaban 100 mil operaciones mensuales, y aumentaron a 150 mil, nivel en el que se estancaron.

“Es que en realidad no está relacionado con el desempleo, no son las personas que están en desempleo en México”, aseguró Lanzagorta.

Añadió que éste tiene que ver con el conocimiento de la cuenta, con el conocimiento del derecho que se tiene a hacer el retiro.

“Y pues más o menos ese es el grupo natural que decide hacer el retiro, porque también hay muchos que pudieran estar en desempleo y que afortunadamente deciden, no necesitan”, mencionó.

