Walmart e Invex van con 100% de aprobación en sus nuevas tarjetas de crédito.

Con la idea de redefinir la manera de hacer finanzas e impulsar el acceso financiero en México, Walmart y Sam’s Club, en conjunto con Invex y respaldada por Masrtecard, presentaron las nuevas tarjetas de crédito Walmart Invex y Sam’sClub Invex, con las cuales prevén tener 100 por ciento de aprobación.

De acuerdo con los directivos de estas compañías con estos nuevos productos financieros están atacando las necesidades de la inclusión financiera. “Con esto creo que estamos dando un portafolio de oportunidades, justamente, de inclusión y digitalización al mercado, obviamente de la mano de Mastercard en la parte de tecnología y estado con Walmart”, dijo Jean-Marc Mercier, director general en Invex Grupo Financiero.

Santiago Benvenuto, Líder de Soluciones Financieras para Walmart de México y Centroamérica, detalló que con la alianza entre la firma de retail y la institución financiera, se busca ofrecer soluciones accesibles y sencillas.

“Cada vez que nuestros clientes y socios compren en cualquiera de nuestras más de 3 mil 200 tiendas y clubes del país, online o a través de las aplicaciones móviles, recibirán beneficios como 10 por ciento de descuento en su primera compra, Meses sin Intereses y bonificaciones, todo esto, sin anualidad”, señaló.

De la misma manera, Mauricio Schwartzmann, country manager de Mastercard México, sostuvo que con esta iniciativa, las personas podrán acceder a beneficios exclusivos, precios competitivos y un robusto programa de lealtad que incluye descuentos y recompensas diseñadas para maximizar los ahorros de los clientes y socios en sus compras cotidianas.

Asimismo, explicó el porqué es tan importante seguir impulsando la digitalización en México y con ello reducir el uso de efectivo.

De acuerdo con un estudio de Mastercard, sólo el 53 por ciento de la población mexicana cuenta con una Tarjeta de Crédito, frente al 75 por ciento en Brasil y 73 por ciento en Argentina. Este lanzamiento responde al compromiso que tiene Walmart de México e INVEX Banco de acercar soluciones financieras accesibles a más familias de México.

“Hemos creado herramientas diseñadas para hacer más fácil la vida diaria de las más de 5 millones de clientes que nos visitan, facilitando el acceso a servicios financieros que les ayuden a administrar mejor su dinero y fortalecer su economía familiar”.

Las nuevas Tarjetas representan más que un método de pago, un modelo de consumo inteligente donde cada compra genera bonificaciones y ahorros tangibles, convirtiéndose en una herramienta clave para abrir oportunidades crediticias a los clientes y socios que aún manejan efectivo.

Es importante detallar que ambas opciones de crédito están disponibles a partir de este 30 de octubre, en tiendas Walmart y clubes de precio Sam’s Club a nivel nacional, así como a través del sitio web INVEX Tarjetas y App Cashi.

