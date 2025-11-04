Telefónica, dueña de Movistar, anuncia salida de México y otros países de la región

Telefónica, dueña de Movistar, anunció que dejará de operar en México, Chile y Venezuela como parte de su nuevo plan estratégico para los próximos años, informó el presidente de la compañía, Marc Murtra.

De acuerdo con información recogida por agencias, el anuncio se realizó durante la presentación del plan 2026-2029, el mismo día en que la firma reportó sus resultados hasta septiembre y registró su mayor caída bursátil en el Ibex 35 en un lustro.

Murtra explicó que la salida de Hispanoamérica implica también el proceso de venta en Colombia, sujeto a condiciones. Murtra no detalló el plazo en el que se completarán las desinversiones con el propósito de no afectar las negociaciones con potenciales compradores.

Asimismo, explicó que la decisión sobre Venezuela forma parte de una estrategia definida desde 2019 y reiteró que la empresa no busca pronunciarse sobre asuntos políticos.

Específicamente sobre México, la firma mantuvo conversaciones exclusivas en julio para transferir su negocio mexicano a Beyond ONE, propietaria de Virgin Mobile México, aunque no se han dado detalles recientes.

Por otro lado, la compañía registró una disminución de ingresos en su unidad de Hispanoamérica —incluidos Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela— que alcanzó 3,152 millones de euros entre enero y septiembre, un descenso de 11.3 % frente al mismo periodo de 2024.

Además, perdió mil 080 millones de euros en los primeros nueve meses del año, frente a las ganancias obtenidas un año antes, debido al impacto de las desinversiones en América Latina. Entre ellas destacan las ventas de activos en Argentina y Perú, así como el cierre en Uruguay y Ecuador durante octubre.

De esta forma, Telefónica priorizará cuatro mercados clave: España, Reino Unido, Alemania y Brasil.

A propósito del rediseño regional, la compañía presentó el plan “Transform & Grow”, que sustituye la ruta trazada por la administración previa. La estrategia se estructura en seis pilares que buscan consolidar la operación, reforzar la experiencia del cliente, escalar el negocio corporativo y de administraciones públicas, invertir en capacidades tecnológicas, otorgar mayor autonomía a los mercados y fortalecer la atracción de talento.

Al respecto, el plan contempla promover sinergias en mercados clave y un programa de eficiencia que podría generar ahorros de hasta tres mil millones de euros en 2030. También incluye un ajuste en la remuneración al accionista, con una reducción del dividendo a partir de 2026.

