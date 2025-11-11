Empleo formal cae 7.3% entre enero y octubre

Los empleos afiliados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre enero y octubre del 2025 ascendieron a 550 mil 794 puestos de trabajo; no obstante, a pesar del incremento notable que se dio en el décimo mes del año, en el acumulado significó un decremento de 7.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se crearon 594 mil 556 trabajos, señalaron especialistas.

“Pese al incremento histórico, en lo que va del año se han creado 550 mil 794 empleos formales. Dicha cifra no logra equipararse a la generación de empleos de 2024, ya que es 43 mil oportunidades laborales menor a los 594 mil empleos formales del año pasado”, señaló ManpowerGroup.

La cifra acumulada en los primeros 10 meses del año, sería la tercera más baja en creación de empleos formales, sólo por debajo de 2008 cuando sólo se generaron 356 mil empleos y de 2004 cuando fueron 479 mil trabajos, “exceptuando las pérdidas por las emergencias sanitarias de 2009 (-104 mil) y 2020 (-518 mil)”, indicó la empresa global en soluciones de capital humano.

Por su parte, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, destacó que, a pesar de que el programa piloto de plataformas digitales ha sido positivo en las cifras, “los datos de puestos de trabajo siguen mostrando un deterioro significativo en lo que va de 2025”, incluso por debajo del desempeño que se tuvo en recesiones económicas.

“Si se omiten los puestos de trabajo asociados al programa piloto (150 mil 123), en el año el empleo acumularía un crecimiento de solamente 400 mil 671 puestos de trabajo”, una diferencia de 193 mil 885 trabajos menos, destacó la analista.

Por otra parte, hasta el 31 de octubre del año en curso había inscritos ante el IMSS, un millón 39 mil 408 registros patronales, una caída de 2.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, el IMSS destacó que esta variación negativa puede ser explicada tras “la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas”.