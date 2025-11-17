En fase final obra del Tren ‘El Insurgente’ México – Toluca: SICT

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que los trabajos en el Tren “El Insurgente” México - Toluca entraron en su fase final, para concluir los 57.7 kilómetros de trayecto entre Zinacantepec, en el Estado de México, al Metro Observatorio, en la Ciudad de México.

Con la conclusión de la obra civil se avanza en la última etapa en la instalación de los sistemas electromecánicos como cableado de media y baja tensión y sistemas de señalización y de telecomunicaciones; además, se realizan pruebas de seguridad previo a s u apertura total.

En las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga se realizan revisiones minuciosas al equipamiento electromecánico y a la urbanización de las vialidades de acceso; en este último tramo hay un Puente Atirantado, único en el mundo por su diseño en curva y su uso para rieles.

Fue construido con cinco claros con tirantes de acero, pendiente de uno por ciento y curvatura de 800 metros. En su edificación se utilizaron seis mil toneladas de acero de refuerzo y 400 toneladas en el acero de tirantes.

Dicha infraestructura innovadora libra la zona ecológica de la región (junto a la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y la Universidad de la Salud) y protege el manantial que se encuentra debajo.

Este tren conecta al poniente de la Ciudad de México con Toluca, en el Estado de México, circulará a través de una doble vía electrificada a velocidades de entre 90 a 160 kilómetros por hora; se estima que transportará de manera rápida, cómoda y segura a 1 40 mil pasajeros diarios, a través de 20 unidades cada una con capacidad para 719 usuarios.

El Tren Interurbano tendrá un recorrido menor a 60 minutos y pasará por siete estaciones; dos terminales y cinco intermedias:

Observatorio

Vasco de Quiroga

Santa Fe

Lerma

Metepec

Toluca Centro

Zinacantepec

Es importante recordar que, en Observatorio, las labores continuarán para construir el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) y el arribo de la Línea 12 del Metro como parte de las fases subsecuentes a la operación de “El Insurgente”.

Este proyecto estratégico del Gobierno de México destaca por su visión urbana y por su objetivo de mejorar la vida de las y los habitantes de la Zona Metropolitana de Toluca y del poniente de la Ciudad de México.

Actualmente, el tren se encuentra en fase de pruebas y se planea inaugurar a principios de 2026, lo que marca un hito en el renacimiento de los trenes mexicanos.

▶ #Video | El tren interurbano "El Insurgente" alcanza la etapa final de su construcción en el trayecto México-Toluca. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirma que la obra civil concluye y ahora avanzan los trabajos en el equipamiento… pic.twitter.com/w6vKXH59fD — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 17, 2025

