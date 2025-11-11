Gobierno de México concluye 137 km de Caminos Artesanales y anuncia obras en 11 estados

Habitantes participan en la construcción de vías con materiales locales.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dio a conocer que concluyó la construcción de 137.08 kilómetros de Caminos Artesanales en 11 estados del país.

De acuerdo con lo programado, se elaborarán 135 caminos artesanales en los estados de Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Veracruz y Zacatecas, que sumarán en total 431.57 kilómetros.

Obras de Caminos Artesanales impulsan la conectividad en comunidades rurales del país. ı Foto: SICT

En los trabajos realizados hasta el mes de octubre, se han erogado 674.70 millones de pesos, de los 15 mil 500 millones de pesos que se prevén ejercer en este programa durante el presente sexenio.

Para llevar a cabo las obras, la SICT y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) firmaron 160 acuerdos con las comunidades rurales, a fin de consolidar caminos que mejorarán la accesibilidad, la economía y los servicios básicos de más de 136 mil 474 habitantes.

Los Caminos Artesanales consisten en la rehabilitación de terracerías y pavimentación con roderas de concreto hidráulico; en esta acción se emplea la mano de obra de mujeres y hombres de las comunidades, quienes reciben una remuneración económica.

Este año en Guerrero se construyen 83 caminos artesanales en 26 municipios ubicados en la Montaña, Costa Chica y Sierra. En esta entidad se intervendrán 143 kilómetros con un presupuesto de 933 millones de pesos.

El programa prioriza zonas indígenas para mejorar accesos y servicios básicos. ı Foto: SICT

En Oaxaca, se realizan 16 caminos artesanales que en su totalidad sumarán 77 kilómetros con una inversión de 510 millones de pesos.

Además, durante 2025 se llevarán a cabo siete caminos artesanales en Durango; seis en Chiapas; cinco en Nayarit; cinco en Sonora; cinco en Jalisco; dos en Veracruz; dos en Puebla; dos en Colima y dos en Zacatecas.

Durante la presente administración se tiene contemplado construir un total de 2 mil 107 kilómetros de Caminos Artesanales.

Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda el compromiso de priorizar la justicia social y mejorar la conectividad vial en las comunidades rurales e indígenas.

