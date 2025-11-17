Ven necesarias otras políticas antes que aumentar el salario

El Gobierno de México, a cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debería privilegiar políticas que conlleven menores efectos para la economía nacional en apoyo a los trabajadores de México, en lugar de continuar con las alzas al salario mínimo, señaló Banamex.

“Dada la recuperación acumulada, consideramos deberían privilegiarse otras políticas que conlleven menores efectos negativos potenciales”, indicó el banco en un análisis.

En una nota especial publicada en un reporte económico, la entidad financiera argumentó que desde 2015 comenzó una recuperación del salario mínimo que se aceleró a partir del sexenio pasado.

El Dato: El aumento en el salario mínimo estaría impactando en la inflación general, que es el incremento de precios de bienes y servicios en el país.

Señaló que el Gobierno ha dado continuidad a esa política, buscando llevar el salario mínimo en el sexenio a un monto equivalente a 2.5 canastas básicas, un aumento de entre 10 a 12 por ciento por año.

“En 2025 el aumento al salario mínimo fue de 12 por ciento y estimamos que para el siguiente año será marginalmente menor, 11 por ciento”, indicó.

Mencionó que dichos incrementos al salario han ayudado a una mejoría en indicadores de pobreza y desigualdad, aunque afirmó que “hay límites” para que no se observen efectos adversos, como presiones inflacionarias.

Los precios de los productos y servicios, registrados en la inflación general se ubican, en lo que va de 2025, dentro del objetivo de Banco de México, que es de 3.0 por ciento más o menos un punto porcentual; es decir, mínima de 2.0 por ciento y máxima de 4.0 por ciento. El propio banco estima una inflación cercana al límite superior al cierre de este año.

De acuerdo con el banco central, sería en la segunda mitad de 2026 cuando la inflación converja al 3.0 por ciento.

Respecto al alza del salario, la senadora por el Partido Verde, Claudia Anaya, comentó que “los resultados hablan por sí mismos” ya que más de 11 millones de personas han salido de la pobreza.

Sin embargo, para el senador de oposición, Agustín Dorantes, los apoyos del Gobierno no son suficientes.

“El aumento al salario mínimo, que fue una gran decisión, no impacta lo suficiente si no aumentamos los empleos formales y si no crecemos económicamente”, señaló durante una sesión legislativa.