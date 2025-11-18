Investigación económica debe contribuir a resolver problemas de México: Hacienda

Rodrigo Mariscal Paredes, jefe de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda, en la entrega del Premio Banamex de Economía 2024.

En el marco de la entrega del galardón de Banamex que premia a diferentes trabajos de investigación en temas económicos, Rodrigo Mariscal Paredes, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que la investigación económica debe contribuir a la resolución de problemas que aquejan a México.

“El premio Banamex de Economía no solo reconoce el talento y la originalidad, sino también la convicción de que la investigación económica tiene que contribuir a resolver los grandes problemas de nuestro país”, comentó.

Durante el evento, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, añadió que la academia y la investigación son parte esencial de la conversación pública y de la construcción de políticas más justas, beneficiosas para toda la población.

“En esta ocasión, los trabajos participantes abordan temas que van desde la dificultad que enfrentan comunidades indígenas que aprenden español como un segundo idioma, hasta las implicaciones de incorporar heterogeneidad en los agentes económicos, en los modelos macroeconómicos de equilibrio general”, comentó.

Hacienda destaca importancia de investigación para diseñar políticas públicas

El funcionario aprovechó para destacar que uno de los trabajos presentados analizó cómo la incertidumbre comercial impacta a la economía mexicana y discute los dilemas que enfrentan las autoridades económicas ante choques externos.

“Este trabajo me recordó mucho de los retos que enfrentamos hoy. Tanto en la Secretaría como en el país me reafirmó la importancia de la investigación al momento de discutir y diseñar políticas públicas”, señaló Mariscal Paredes.

Además, felicitó a todos los participantes asegurando que los trabajos que presentaron, tanto en la categoría de investigación como en la de tesis, tienen “un nivel extraordinario”.

“Se nota el esfuerzo, la curiosidad y las ganas. Para quienes trabajamos en el servicio público, leer estos trabajos no solo es un ejercicio académico, es una manera de aprender y de entender mejor los retos que enfrentamos todos los días” , comentó.

Banamex felicita a trabajos galardonados

Por su parte, Manuel Romo Villafuerte, director general de Banamex, dijo que, como cada año, les complació constatar la calidad y relevancia de los trabajos de la convocatoria.

“Reconocemos el uso del rigor en el análisis económico para dar luz a los retos de nuestro país. Extiendo mi más sincero reconocimiento y mis felicitaciones a todos los galardonados” , señaló.

Al mismo tiempo, agradeció a cada uno de los 12 integrantes del jurado que dedicaron su tiempo y talento para evaluar los trabajos.

Explicó que a esta edición del premio se inscribieron 34 trabajos, 11 de tesis licenciatura y 23 trabajos de investigación, en los que participaron 40 estudiantes e investigadores provenientes de 27 instituciones educativas.

“Reconozco asimismo las contribuciones de los jóvenes economistas y del resto de investigadores. Sus estudios atienden problemáticas cruciales para la economía y sociedad mexicana de hoy, abarcando nuevas aproximaciones a los modelos macroeconómicos, la eficiencia y asignación de recursos en el sistema de salud, el estímulo a la investigación y desarrollo tecnológico, la influencia de las empresas en la dispersión salarial, la educación a distancia y su efecto en el mercado laboral, y el impacto de la conducta de los líderes en el cumplimiento de las reglas” Manuel Romo Villafuerte, director general de Banamex



Añadió que desde Banamex están convencidos de que la investigación económica es fundamental, ya que genera diagnósticos basados en evidencia, nutre el debate público y ofrece sustento para orientar tanto el diseño de políticas públicas como la toma de decisiones de empresas e individuos.

Los trabajos premiados

En la categoría de tesis de licenciatura, Banamex informó que el primer lugar fue adjudicado a Astrid Estrella Entebi Michan, cuyo trabajo fue: “Impacto de la competencia internacional en los precios del mercado laboral mexicano: El efecto de la mayor presencia de China a partir de la entrada a la OMC en 2001 sobre los salarios y la prima salarial por habilidad en México”.

El segundo lugar fue para Alexa Nathalia Uribe Villegas, con: “Política Monetaria y Fiscal bajo Heterogeneidad: un modelo TANK para México”. El tercer lugar lo ocupó José Antonio Merchant Cervantes con su trabajo: “El impacto de estímulos fiscales en investigación y desarrollo tecnológico sobre el nivel de inventiva en México”.

Por último, en esta misma categoría, recibió una mención honorífica Carlos Herrera González, por su investigación titulada: “Mortalidad materna y ocupación hospitalaria en México: Un estudio durante la crisis sanitaria por Covid-19”.

En lo que respecta a la categoría de investigación, el banco señaló a Susan W. Parker, Fernanda Márquez Padilla Casar y Tom Saul Vogl en el primer lugar. Su trabajo se tituló “La eliminación de Progresa: como el fin repentino de un programa histórico contra la pobreza afectó la escuela y el trabajo”.

El segundo lugar fue ocupado por Horacio Reyes Rocha, quien presentó su trabajo: “Poder de mercado laboral y desigualdad salarial en México”.

También en segundo lugar fueron seleccionados Laia Navarro Sola y Raissa Fabregas Robles Gil, por su trabajo titulado: “Transmitiendo Educación a gran escala: Efectos a largo plazo de las Telesecundarias en el mercado laboral”.

En tanto, como mención honorífica fueron seleccionados fue para María Montoya Aguirre Pérez, L. Guillermo Woo Mora y Federico Daverio Occhini, por su investigación titulada: “Fuerza moral: acciones de los líderes y cumplimiento de las normas de salud pública en tiempos de crisis”.

En el jurado participaron Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía; Arturo M. Fernández Pérez, Rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público y Francisco Lelo de Larrea Padilla, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

También, Isidro Soloaga, director del Departamento de Economía Universidad Iberoamericana; Edgar González Olea, director de la Facultad de Economía y Negocios Universidad Anáhuac; Oscar Rodrigo Garza Vázquez, director académico del Departamento de Economía de Universidad de las Américas Puebla.

También participaron como jueces: Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora Banco de México; Raymundo M. Campos Vázquez, director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México; Sonia Beatriz Di Giannatale Menegalli, directora de la División de Economía CIDE; Joana Cecilia Chapa Cantú, directora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

