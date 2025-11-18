Producción y personal de la industria manufacturera cae en septiembre

Una mujer trabaja en una planta manufacturera del sector automotriz, en una fotografía iustrativa.

En septiembre, a tasa anual, el volumen de la producción, el personal ocupado y las horas trabajadas de la industria manufacturera cayeron en su comparación anual, no obstante, las remuneraciones medias reales se incrementaron, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

El volumen físico de la producción manufacturera, del noveno mes y en su comparación año con año, registró una disminución de 2.0 por ciento, lo que sería su tercera caída consecutiva con cifras desestacionalizadas, y la mayor en lo que va del año. Mientras que, en la comparación mensual tuvo un incremento de 0.2 por ciento, una ligera recuperación tras las contracciones de julio y agosto.

Por su parte, el personal ocupado total cayó 2.6 por ciento en su comparación anual debido a una caída de 13.7 por ciento del personal no dependiente de la razón social y de 2.4 por ciento del que depende de la razón social, lo que significó la vigésima segunda contracción anual en este rubro. Respecto a la comparación de septiembre contra agosto de este año tuvo una disminución de 0.1 por ciento.

También, las horas trabajadas por las personas trabajadoras registraron una caída anual de 3.3 por ciento originada por la disminución en el tiempo que laboró el personal no dependiente de la razón social, 14.4 por ciento y del dependiente de la razón social con 2.9 por ciento; en la comparación mensual también descendieron 0.4 por ciento.

Respecto a las remuneraciones medias reales estas se incrementaron a tasa anual 3.7 por ciento, por un aumento de en las que son destinadas para dependientes de la razón social con 3.3 por ciento y las que dirigidas para los no dependientes de la razón social, 9.9 por ciento. A pesar del incremento, en la comparación de septiembre con agosto se registró una disminución de 0.9 por ciento.

Cifras originales

La EMIM señaló que, con cifras originales, el volumen físico de la industria manufacturera de septiembre descendió 0.7 por ciento anual .

Entre otros, los sectores que registraron mayores contracciones fueron:

Industria de la madera, 12.5 por ciento

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles, 9.4 por ciento

Fabricación de equipo de transporte, 8.3 por ciento

Fabricación de muebles, colchones y persianas, 8.0 por ciento

Fabricación de prendas de vestir, 7.4 por ciento

Impresión e industrias conexas, 4.7 por ciento

Fabricación de productos metálicos, 2.5 por ciento

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, 2.2 por ciento

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, industria de papel, industrias metálicas básicas, 1.8 por ciento cada uno

Por su parte los sectores con mayores incrementos fueron:

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón con 16.4 por ciento

Otras industrias manufactureras, 10.3 por ciento

Fabricación de maquinaria y equipo, 7.1 por ciento

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, 6.7 por ciento

