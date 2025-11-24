Ganaderos de Durango tienen total libertad para movilizar y vender su ganado: Pa’lante.

La empresa Pa’lante aseguró que los ganaderos de Durango tienen ahora total libertad para movilizar y vender su ganado a quien mejor les convenga en cualquier rincón del estado.

Agregó que lo anterior fue resultado del trabajo interinstitucional para investigar algunos malentendidos o intentos deliberados por entorpecer la actividad comercial.

De esta forma, Pa’lante afirmó que la venta de ganado en Durango se realizará de manera libre, sin temor a intimidaciones y sin costo alguno.

“Recordemos que, desde el inicio de esta problemática, el 13 de octubre que se hizo pública, posteriormente el 16 de octubre, y nuevamente el 6 de noviembre, el Gobernador se pronunció públicamente, asegurando que este tipo de situaciones no serían toleradas en Durango. Además de las declaraciones públicas, y sumado lo mucho que la información recabada y proporcionada a Gobierno del Estado ayudó a esclarecer esta situación”, señaló la firma en un comunicado.

En el mes de octubre, la empresa acusó un intento de monopolio ganadero y amenazas en Durango, por lo que pidió la intervención del Gobierno Federal.

Con la problemática resulta, ahora expresó su apoyo a los ganaderos del estado de Zacatecas, ante lo que llamaron una situación de “Inacción gubernamental” para resolver el mal que los aqueja.

“Confiamos en que el Gobierno Federal continuará pendiente de la ganadería en todos los estados del país”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR