Profesionistas y técnicos de Pemex piden aumento de 4.5% a su salario

Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros bloquearon la avenida Marina Nacional, frente a la Torre de Pemex.

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros Sección 11 (UNTyPP) exigieron a Petróleos Mexicanos (Pemex) un aumento de 4.5 por ciento a su sueldo mensual. A raíz de no ser escuchados, bloquearon las inmediaciones de la avenida Marina Nacional, lugar donde se encuentra la sede de la empresa mexicana.

El aumento, afirman, beneficiaria a 20 mil profesionistas y técnicos. De acuerdo con Mario Pérez, colaborador de Pemex, no exigen privilegios, sino que les paguen “lo justo”.

“No pedimos privilegios, queremos igualdad y justicia laboral”, dijo a medios de comunicación.

Representantes de la UNTyPP señalaron que el Gobierno Federal argumentó la falta de incrementos salariales debido a la “austeridad republicana” por la que atraviesa el país y que es un objetivo prioritario.

Concentración y bloqueo sobre la avenida Marina Nacional, frente a la Torre de Pemex. ı Foto: Cuartoscuro

Además, mencionaron que otros de los argumentos que les señalaron es que “no hay dinero” y que la situación de la petrolera no permite el otorgamiento de aumentos .

No obstante, aseguraron que sí hubo incrementos salariales, pero ninguno fue otorgado a la sección mencionada. Además aseguraron que en Pemex se está degradando las labores de los colaboradores al no permitir mejores ingresos.

“Somos la cabeza de la empresa”, aseguraron.

Ante las protestas que implementaron a las afueras de la Torre de Pemex, se organizó una comitiva para atender a los quejosos. Mientras tanto, continuaron señalando que hubo aumentos y que se los otorgaron al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros exigen a Pemex aumento a su salario. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con los trabajadores, en octubre pasado fue cuando se negoció dicha alza en los salarios para el STPRM. Aseguraron que el UNTyPP pertenece al apartado A del artículo 123 constitucional, por lo que merecen las mismas condiciones que el sindicato mencionado.

Sin embargo, afirmaron que a ellos se les considera como trabajadores “de confianza” y que ese es otro de los motivos por los que les han negado un mejor ingreso como consecuencia de sus labores en la petrolera mexicana.

Cabe señalar que varios de los trabajadores que se manifestaron son jubilados y también están exigiendo un alza en sus ingresos.

