Ve Santander impacto por el T-MEC

La incertidumbre que ha generado el ruido en torno a la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sí ha generado un impacto en términos de las decisiones de consumidores y de inversionistas; sin embargo, una vez que se acabe de negociar, se podría observar que la inversión se detone, aseguró Felipe Garcia Ascencio, director general de Banco Santander.

En conferencia de prensa, destacó que la relación que tiene México con Estados Unidos y con Canadá va a hacer que, pese a que el sistema comercial internacional ya haya cambiado, nuestro país gane competitividad dentro del bloque de Norteamérica.

“La realidad es que nos necesitamos, necesitamos a la economía de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos necesita la economía de México y creo que es una realidad que todo el mundo vamos a aceptar y va a acabar siendo una buena negociación y hacia finales del año y principios del año que entra vamos a ver que se detona nuevamente la inversión que, a lo mejor, se ha detenido un poco con esa incertidumbre”, sostuvo.

Por otra parte, el director general del banco mencionó que este año fue un año complicado debido al bajo crecimiento económico del país; sin embargo, afirmó que 2026 será uno menos retador, aunque continuará con algunos desafíos.

En este sentido, recordó que como parte del Plan México, iniciativa de política industrial en el que participan la Iniciativa Privada y el Gobierno federal, es necesario llegar a más Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

“Tenemos que poder llegar a encontrarlas, tenemos que poder ayudarlas a que tengan las cifras de la empresa de una forma en la que puedan no sólo acceder y tener una cuenta bancaria, sino que les podamos acreditar”, destacó.

De manera general, el directivo añadió que aunque durante el próximo año México se enfrentará a un par de temas de los que no tendrá control, como los macroeconómicos, por el bajo crecimiento, así como riegos geopolíticos.

Por su parte, en el mismo evento, el directivo dio a conocer la creación de su nueva fundación, la Fundación Santander México, una asociación civil donante y la cual estableció sus primeros tres compromisos.

Por un lado, ayudará a que más de 15 mil jóvenes tengan acceso a educación de calidad para que puedan concluir la preparatoria, buscará invertir 5 millones de pesos en investigación en salud y creará un fondo de atención ante emergencias que, junto con la ayuda brindada en Veracruz, Hidalgo y Querétaro, suma 5 millones de pesos.

MSL