Pemex adjudica cinco de los 11 nuevos contratos mixtos

Petróleos Mexicanos (Pemex) adjudicó la semana pasada cinco de los 11 nuevos contratos mixtos que quería concretar antes de cerrar 2025 y con los que espera apuntalar la producción de hidrocarburos, de acuerdo con cuatro fuentes citadas y un documento visto por Reuters.

No obstante, señaló que la petrolera estatal no pudo atraer a grandes empresas y que la producción que puedan añadir no ayudaría a revertir significativamente la disminución sostenida de los últimos años.

Pemex había estimado hace meses que los 11 contratos, cuyo proceso de adjudicación se fue dilatando, podrían añadir casi 70 mil barriles por día en 2025 a su nivel actual de 1.6 millones.

Según Reuters, las deudas de Pemex y algunas condiciones de los nuevos contratos podrían ser un obstáculo para las metas de producción de hidrocarburos. Uno de ellos tenía que ver con la participación de la empresa estatal en al menos 40 por ciento.

Los contratos asignados, según el documento, corresponden a los proyectos terrestres Tupilco Terciario, Sini-Caparroso, Cuervito, Agua Fría y Tamaulipas Constituciones, por los que Pemex habría acumulado bonos que rondaron en conjunto los 50 millones de dólares . Agrega que serán firmados el 19 de diciembre. No hay información sobre el estatus de las otras seis asignaciones que tenía previsto hacer la estatal ni si alguna resultó desierta.

Tamaulipas Constituciones es un campo en el norte de México que tiene una pequeña producción de crudo pesado y gas natural. Pemex espera que con el contrato ganado por CM5 (Consorcio Petrolero 5M del Golfo), y en el que la estatal tendrá un 80 por ciento de participación, se extraigan 78.5 millones de barriles y 80.9 miles de millones de pies cúbicos de gas en los próximos 20 años. Según Reuters, su dirección de sitio web no existe.

El proyecto Sini-Caparroso está en el sur del país, bombea crudo super ligero de 41 grados API. Pemex, que tendrá una participación del 84 por ciento en el contrato ganado por C5M, calcula una producción de 23 millones de barriles de petróleo y 58 miles de millones de pies cúbicos de gas en 20 años.

Cuervito es otra área en el norte de México que no tiene producción de crudo, pero en la que se calculaban reservas probadas de gas de 115 miles de millones de pies cúbicos a enero del año pasado y en la que la petrolera estima una recuperación de 262 miles de millones de pies cúbicos de gas en dos décadas. La estatal tendrá una participación del 46 por ciento de en el contrato ganado por Geolis.

Agua Fría está en un área cercana al Golfo de México. Tiene una mínima producción de crudo mediano y gas. Pemex proyecta una producción de 129 millones de barriles de petróleo de petróleo y poco más de 200 miles de millones de pies cúbicos de gas en 20 años. La petrolera estatal tendrá una participación del 48 por ciento en el contrato ganado por Petrolera Miahuapan.

Sobre Tupilco Terciario no había datos disponibles. En el contrato, ganado por Cesigsa, Pemex tendrá una participación del 64 por ciento. De acuerdo con información de la operadora estatal, la compañía da servicios de operación de campos petroleros.

Reuters es el primero en reportar detalles de la participación de Pemex en cada contrato, así como el bono conjunto, la adjudicación de los contratos para Sini-Caparroso, Cuervito y Agua Fría, así como la firma pautada para el 19 de diciembre.

El Gobierno ha dicho que espera que la producción nacional, donde Pemex es el actor predominante, sea de 1.8 millón de barriles por día durante el actual sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que termina en el 2030.

Una de las fuentes consultadas dijo que Pemex podría estar tratando de adjudicar durante esta semana algún otro contrato de los 11 que tenía planeados para el 2025 y que forman parte de los 21 en total orientados a activar campos maduros que la estatal considera con potencial de crecimiento.

“Hasta ahora no ha sido nada exitoso, como se anticipaba. No hay ninguna empresa petrolera realmente relevante”, dijo una fuente de la industria que habló bajo condición de anonimato. “La producción de esos proyectos no va a hacer una diferencia para Pemex” , subrayó.

Según la estatal, los 21 esquemas para desarrollo mixto podrían aportar en conjunto hasta 450 mil barriles por día de crudo en su punto máximo, el 25 por ciento de la producción nacional esperada para 2033.

“Esta participación es relevante tanto para estabilizar la producción base como para compensar la declinación de campos maduros y asegurar el cumplimiento de los compromisos de abastecimiento energético del país”, establece el plan estratégico para Pemex presentado hace unos meses.

