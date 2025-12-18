¿Cómo checar los vuelos retrasados o cancelados de Volaris?

Recientemente la aerolínea Volaris se ha visto envuelta en reclamos y enojo de los usuarios, pues estos reportan que llevan días con retrasos de vuelos, largas filas e incluso horas de espera para poder abordad.

En redes sociales los usuarios de Volaris han externado su molestia, pues estos denuncian que se han visto afectados por los retrasos y cancelaciones de vuelos que ha presentado la aerolínea desde hace más de una semana.

Algunos de los usuarios afectados por Volaris han denunciado que incluso se han quedado varados por días, y que las indemnizaciones proporcionadas por la aerolínea no funcionan adecuadamente.

Mediante videos algunas personas muestran las salas de los aeropuertos abarrotadas de personas esperando poder abordad a los aviones, algunas que quieren saber información sobre el estatus de su viaje, o esperando alguna solución por parte de dicha empresa.

Vuelos cancelados Volaris ı Foto: Redes Sociales

Así es cómo puedes checar los vuelos retrasados o cancelados de Volaris

Mediante un comunicado, Volaris informa que durante los últimos 10 días las operaciones de sus vuelos se han visto afectadas por el clima invernal extremo, por lo que han tenido retrasos o cancelaciones en vuelos nacionales e internacionales.

Asimismo, la aerolínea señala que lo más importante es la seguridad de sus usuarios, y pese a que comprenden la molestia que losretrasos y cancelaciones de vuelos puede ocasionarles, deben trabajar para trasladarlos de manera segura.

Además de dicho comunicado, Volaris compartió un video en el que muestran cómo checar los vuelos retrasados o cancelados mediante la aplicación móvil que tienen disponible.

Comunicado de Volaris sobre vuelos cancelados y con retraso ı Foto: X: @viajaVolaris

Para poder consultar el estado de su vuelo, los clientes de Volaris deben acceder a la aplicación y seleccionar el ícono del avión que se encuentra en la parte posterior izquierda.

Después de eso, deben colocar el número de vuelo que desean consultar, y posteriormente dar clic en la opción “Buscar vuelo” para que se abra una nueva pantalla en la que pueden seleccionar la opción “Ver detalles del estatus”.

En el apartado Estatus de vuelo de la aplicación móvil de Volaris, los usuarios pueden conocer el estado del vuelo que desean consultar y saber si este fue cancelado o si se encuentra retrasado.

#VolarisInforma ⚠️

Conoce cómo consultar el estatus de tu próximo vuelo, es muy fácil. pic.twitter.com/psWt9jOB7f — Volaris (@viajaVolaris) December 16, 2025

Pese a que esta es la opción que ofrece la aerolínea para poder revisar el estatus de un vuelo, muchos usuarios que adquirieron boletos para viajar con Volaris reportan que la aplicación no está arrojando la información correcta.

