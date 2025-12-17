¡Indignación!: Usuarios de Volaris denuncian ‘sobreventa’ de asientos en vuelo

En múltiples ocasiones pasajeros se han quejado de malos tratos, tarifas abusivas y demás problemas con distintas aerolíneas, sin embargo, una que indiscutiblemente se ha visto envuelta en diversas polémicas es Volaris.

Y es que nuevamente ha surgido una denuncia ciudadana en redes sociales sobre una mala práctica de la aerolínea, pues surgió un video en el que se afirma que hubo sobreventa en uno de los vuelos de la compañía.

De acuerdo con la información, cuando los pasajeros se encontraban abordando y buscando sus asientos, al menos 15 de estos reclamaron al personal que los asientos que ellos eligieron estaban ocupados.

“Ahorita la única opción que tiene es tomar el asiento”, dice la persona en cargada de acomodar a la gente en sus lugares a un pasajero molesto que le intenta explicar que el pago por esos asientos en específico.

¡Indignación en el aire! 😠✈️

En redes sociales se volvió viral un clip que deja en evidencia como la compañía de vuelos Volaris, no respeta los asientos asignados de los usuarios y cambia los lugares sin previo aviso.



🧐💬¿Qué opinas de esta situación? #Volaris #Asientos… pic.twitter.com/CO7Q9NnHSQ — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 17, 2025

Y es que más. cuando más gente se agrega a la conversación, afirman que ellos pagaron por poder escoger los asientos como para que se cambien a la misma hora

Por su parte, la azafata continúa diciendo “sí hay lugar, pero no tengo el asiento que tiene”, por lo que usuarios cuestionan la razón por la que la compañía vende más boletos de los asientos que tiene.

No es la única polémica

De hace unos días, igualmente a través de redes sociales diversos usuarios han denunciado que se encuentran varados desde hace al menos cinco días en Mazatlán cuando su destino original era Tijuana.

Afirman que el vuelo fue cancelado cuando iba a su destino, por ‘malas condiciones climáticas’, sin embargo, aún es momento en el que no han logrado tener una solución de cuándo podrán llegar a Tijuana.

En diversos videos compartidos, explican algunos usuarios que no cuentan con dinero de viáticos, ni un hospedaje seguro proporcionado por la aerolínea, además de cuestionar el porqué, continúan vendiendo vuelos a Tijuana si no existen condiciones climáticas adecuadas.

#VolarisInforma ⚠ Desde el viernes, las condiciones meteorológicas en el #AeropuertoInternacionaldeTijuana han generado afectaciones en nuestras operaciones en toda la red.



Te invitamos a autogestionar tu vuelo de forma fácil y rápida desde nuestra app, sitio web o a través de… pic.twitter.com/5RibMxVZyR — Volaris (@viajaVolaris) December 16, 2025

LMCT