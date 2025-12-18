¿Por qué Volaris está cancelando vuelos? Ve aquí la poderosa razón

La aerolínea Volaris, junto a Aeroméxico y Viva, vieron afectadas sus operaciones, por lo que decidieron cancelar un gran número de vuelos, lo que generó complicaciones operativas en el inicio de las vacaciones de invierno.

Este miércoles 18 de diciembre de 2025, la interrupción en las rutas nacionales e internacionales de las aerolíneas provocó afectaciones en otras compañías en varios puntos del país.

Volaris está cancelando por esta poderosa razón

La aerolínea Volaris informó la cancelación de varios vuelos por mal tiempo en al menos 3 aeropuertos del país. Las entidades afectadas por las condiciones del clima son los siguientes:

Aeropuerto de Tijuana

Aeropuerto de Cancún

Aeropuerto de Ciudad de México

En Tijuana se registró la afectación más complicada, seguido de Monterrey, Guadalajara, Los Cabos y Ciudad de México.

“Esto no es particular de Volaris, esto ha afectado a todas las aerolíneas y genera un efecto en cascada al impedir que las aeronaves y las tripulaciones puedan continuar sus rutas a ciudades donde el clima no ha sido afectado”, señaló la firma en un comunicado.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la mejora en el servicio por las condiciones climáticas que imperan en gran parte del país.

Ante esta situación, Volaris ofreció a sus clientes la posibilidad de cambiar de ruta, váuchers o el reembolso por la afectación generada por las condiciones climáticas.

“Entendemos sus necesidades y agradecemos su comprensión con nuestro personal que está trabajando arduamente para normalizar sus vuelos”, concluyó Volaris en un comunicado.

#VolarisInforma ⚠️

Durante los últimos 10 días, condiciones de clima invernal extremo han generado afectaciones en algunos aeropuertos de nuestra red.

Pronóstico del clima para el viernes en las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el viernes 19 de diciembre se prevé la formación de nieblas en los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, pertenecientes a Baja California.

Agregó que se pronostican lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en regiones de Chiapas y Tabasco; muy fuertes en zonas de Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Campeche; fuertes en áreas de Yucatán y Quintana Roo.

Explicó que estas condiciones son provocadas por la entrada del frente frío número 22, canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones de la República Mexicana y la entrada de humedad procedente del océano Pacífico y mar Caribe.

