Actividad económica repunta en octubre a tasa anual y mensual

En octubre, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró un alza de 1.6 por ciento en la comparación anual y de 1.0 por ciento respecto de septiembre pasado. Los incrementos se dan luego de que en un mes antes se haya tenido una contracción de 0.4 por ciento. Ambas cifras son las más altas en lo que va del año y superaron lo estimado en el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra a tasa anual fue por un aumento en las actividades primarias o agropecuarias de 11.8 por ciento; terciarias o de los servicios, 2.5 por ciento; sin embargo, las actividades secundarias o industriales cayeron 0.7 por ciento.

Las actividades secundarias cayeron por una contracción de 1.4 por ciento en las industrias manufactureras, pero por un aumento de 1.7 por ciento en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final y de 1.5 por ciento en la construcción.

Las actividades terciarias crecieron por un alza en servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación de 9.3 por ciento; servicios profesionales, científicos y técnicos, 7.5 por ciento; servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 5.7 por ciento; servicios de salud y de asistencia social, 5.6 por ciento; comercio al por menor, 4.1 por ciento; información en medios masivos, 3.8 por ciento; servicios financieros y de seguros, 3.7 por ciento, entro otros.

No obstante, sufrieron una contracción los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con 2.5 por ciento y otros servicios excepto actividades gubernamentales, 1.9 por ciento.

Por su parte, el incremento del IGAE a tasa mensual fue originado por un alza de 1.4 por ciento en las actividades primarias o agropecuarias; un incremento de 1.2 por ciento en las terciarias o de los servicios y un aumento ligero de 0.7 por ciento en las secundarias o de la industrial.

En la comparación con septiembre pasado, las actividades secundarias aumentaron por la minería con 0.7 por ciento; generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, 1.6 por ciento; construcción, 3.8 por ciento; no obstante, las industrias manufactureras decrecieron 0.3 por ciento.

Respecto de las actividades terciarias, las que tuvieron un crecimiento mayor fueron servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos con 3.5 por ciento; comercio al por mayor, 2.8 por ciento; comercio al por menor, 1.8 por ciento; servicios profesionales, científicos y técnicos, 1.2 por ciento; servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 1.1 por ciento; y transporte, correos y almacenamiento, 0.9 por ciento, entre otros.

Sin embargo, los servicios de información en medios masivos y de servicios financieros y de seguros registraron una contracción de 0.3 y 0.1 por ciento, respectivamente.

