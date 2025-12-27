Jesús Esteva Medina supervisa obras de modernización de la carretera Pochutla-Huatulco

Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, a la izquierda, supervisa obras de la carretera Pochutla-Huatulco.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, supervisó los trabajos de modernización y ampliación de la carretera Pochutla-Huatulco, en el estado de Oaxaca.

Con una inversión de 2 mil millones de pesos, se estima que el tramo carretero Pochutla-Huatulco, de 25.6 kilómetros, beneficie a 100 mil habitantes al reducir los tiempos de recorrido de 50 minutos a 20 minutos e impulsar la economía y el turismo de la región.

Modernización de la carretera Pochutla-Huatulco ha generado 1,880 empleos directos. ı Foto: Cortesía

La construcción de la obra ha generado mil 880 empleos directos y 3 mil 760 indirectos; además, participan 212 máquinas, 594 operadores y se han retirado un millón de metros cúbicos de material de corte.

Este tramo forma parte de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, que consiste en la ampliación de la vialidad de 7 a 12 metros de ancho de corona e incluye la calzada por donde circulan los vehículos y los acotamientos.

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina. ı Foto: Cortesía

Cortes, terraplenes, obras de drenaje y pavimentos son los trabajos que a la fecha se han llevado a cabo para lograr la meta de 13.58 kilómetros durante 2025.

Para 2026 se tiene programado trabajar las zonas urbanas con una meta de 12.02 kilómetros en donde se incluirá la modernización de dos puentes: El Aguacate y Coyula .

cehr