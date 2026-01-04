Estados Unidos presiona a petroleras para que inviertan en Venezuela

Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado de Estados Unidos han dicho a ejecutivos petroleros en las últimas semanas que tendrían que regresar a Venezuela pronto e invertir mucho capital para reactivar la industria si quieren una compensación por los activos expropiados hace décadas, de acuerdo con dos fuentes citadas por Reuters.

En la década de 2000, Venezuela expropió los activos de algunas petroleras que se negaron a dar un mayor control operativo a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), como exigía el difunto presidente venezolano Hugo Chávez.

La estadounidense Chevron estuvo entre las empresas que negociaron permanecer en el país y formar empresas conjuntas con PDVSA, mientras que competidoras como Exxon Mobil y ConocoPhillips se marcharon y solicitaron un arbitraje.

El presidente Donald Trump dijo el sábado que las empresas estadounidenses estaban dispuestas a regresar a Venezuela y gastar miles de millones para reactivar el sector petrolero, pocas horas después de que Nicolás Maduro fuera capturado.

En las discusiones de Washington con ejecutivos en caso de que Maduro dejara el poder, los funcionarios dijeron que las petroleras estadounidenses tendrían que adelantar ellas mismas el dinero de la inversión para reconstruir la industria petrolera de Venezuela, una de las condiciones previas para recuperar la deuda de las expropiaciones.

Las fuentes dijeron que sería una inversión costosa para empresas como ConocoPhillips, que lleva años intentando recuperar unos 12 mil millones de dólares de la nacionalización de sus activos en Venezuela durante la era de Chávez. Exxon Mobil presentó casos de arbitraje internacional, tratando de recuperar mil 650 millones de dólares.

“ConocoPhillips está siguiendo de cerca los acontecimientos en Venezuela y sus posibles implicaciones para el suministro energético mundial y la estabilidad . Sería prematuro especular sobre futuras actividades comerciales o inversiones”, dijo un portavoz de la compañía en comentarios enviados por correo electrónico a Reuters el sábado.

Incluso si las empresas aceptan regresar al país, podrían pasar años antes de que se produzca un aumento significativo de la producción de petróleo . Venezuela tiene una de las mayores reservas estimadas del mundo, pero la producción se ha desplomado en las últimas décadas debido a la mala gestión, la falta de inversión y las sanciones de Estados Unidos.

Además de la incertidumbre que rodea el marco contractual para operar allí, las empresas que consideren regresar también tendrían que lidiar con preocupaciones de seguridad, mala infraestructura, preguntas sobre la legalidad de la operación para capturar a Maduro y la posibilidad de inestabilidad política a largo plazo, dijeron analistas a Reuters.

Venezuela, miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), llegó a producir 3.5 millones de barriles por día en la década de 1970, lo que en su momento representó más del 7.0 por ciento del bombeo mundial.

La producción cayó por debajo de 2 millones de bpd durante la década de 2010 y promedió alrededor de 1.1 millones de bpd el año pasado, o apenas el 1.0 por ciento de la producción mundial.

