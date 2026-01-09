Petróleo sube; inversores evalúan mercado

Los precios del crudo subían casi un 2.0 por ciento el jueves, tras dos días de descensos, mientras los inversores evaluaban la evolución de la situación en Venezuela y la preocupación por la oferta de Rusia, Irak e Irán.

Los futuros del Brent subían 2.26 dólares, o un 3.75 por ciento, a 62.22 dólares el barril, y el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos mejoraba 1.77 dólares, o un 3.16 por ciento, a 57.77 dólares.

Estados Unidos incautó el miércoles en el océano Atlántico dos petroleros vinculados a Venezuela, uno de los cuales navegaba bajo bandera rusa, como parte del agresivo impulso del presidente Donald Trump para dictar los flujos de petróleo en América y obligar al Gobierno socialista de Venezuela a convertirse en un aliado.

Estados Unidos podría supervisar a Venezuela y controlar sus ingresos petroleros durante años, dijo Donald Trump en una entrevista al New York Times publicada el jueves.

El Tip: Donald Trump declaró el sábado que autorizará a petroleras de EU explotar reservas venezolanas tras captura de Maduro.

El secretario de Energía, Chris Wright, en tanto, dijo que había espacio para equilibrar los papeles tanto de Estados Unidos como de China en Venezuela para permitir el comercio, pero que Washington no permitiría que Pekín tuviera un control importante sobre el país.

En una entrevista en Fox Business Network, Wright dijo también que esperaba ver que Chevron aumente rápidamente sus actividades en Venezuela, y que otras grandes petroleras estadounidenses, como ConocoPhillips y Exxon Mobil, también querían desempeñar un papel constructivo.

La india Reliance Industries, operadora del mayor complejo refinador del mundo, dijo que considerará la compra de petróleo venezolano si se permite su venta a compradores no estadounidenses.

Un petrolero con destino a Rusia sufrió un ataque de drones en el mar Negro que le llevó a pedir la ayuda de los guardacostas turcos y a desviarse de su ruta, informó el jueves Lloyd’s List Intelligence.