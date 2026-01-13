AMDA pide elevar a 50% arancel a importaciones

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) señaló que le ha pedido al Gobierno de México que se incremente el arancel a 50 por ciento a los automotores que llegan al país a través del decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, con el objetivo de evitar la subvaluación, incrementar la producción nacional y conservar la plantilla laboral en el país.

“En AMDA hemos presentado formalmente al Gobierno federal la petición de modificar el arancel vigente en el decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, en el cual se encuentran inscritas las fracciones arancelarias correspondientes a camiones pesados para que de 10 por ciento se incremente al 50 por ciento”, indicó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA.

El representante del sector automotriz señaló que la petición se hizo con los mismos argumentos que el Gobierno federal presentó para incrementar el gravamen a las fracciones arancelarias que provienen de países con los que no se tiene un tratado comercial como lo es la preservación de empleos, incrementar la producción local y el consumo; así como evitar la “fuerte subvaluación en las importaciones que se hacen al amparo del decreto de camiones pesados”, y acotó que en las próximas semanas aportarán las evidencias que lo demuestran.

Asimismo, exhortó al Gobierno federal poner atención al “cobro por derecho de piso” de quienes se dedican a la importación definitiva de camiones pesados.

“Es verdaderamente increíble que quienes se dedican a la importación definitiva de camiones pesados, en lugar de contribuir mediante el pago fiscal debidamente sancionado, estén pagando más por derecho de piso por cada vehículo cruzado a nuestro país”, puntualizó.