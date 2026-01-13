Llegan a México más viajeros en noviembre │ Un aspecto del AICM en la imagen de archivo

Durante el penúltimo mes del año pasado el número de visitantes a México contabilizó un total de 8 millones 792 mil 900 visitantes, 15.6 por ciento más que lo que se registró en el mismo mes del 2024; dicha cifra significó la más alta para un mismo mes, al menos desde que se tiene registro, señaló información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Si se compara con los niveles prepandemia, la llegada de visitantes a México mostró un crecimiento de 2.52 por ciento, con lo cual sumó la séptima ocasión en el año en el que se supera el número de visitantes registrados en 2019.

El Dato: El turismo de internación es el segmento que suele aportar alrededor del 80% del gasto turístico en el país, pero ante el bajo crecimiento, la participación se ve afectada.

De manera detallada, los viajeros residentes en el extranjero que pernoctaron en México; es decir, los turistas internacionales, ascendieron a 4.1 millones, con un crecimiento de 5.6 por ciento respecto a noviembre del 2024, mientras que los visitantes que no pernoctaron fueron alrededor de 4.6 millones.

En el mes de referencia también se observó que en noviembre pasado, los turistas de internación sumaron 2. 3 millones, un crecimiento de 3.5 por ciento a tasa anual, por su parte, quienes ingresaron por vía aérea significaron 82.2 por ciento de turistas de internación, 0.8 por ciento más a tasa anual, mientras que por vía terrestre ingresaron 421 mil 524 y representaron 17.8 por ciento.

En tanto, los turistas fronterizos, los cuales ingresaron al país, en automóvil o a pie, ascendieron a 1.7 millones, dicha cantidad fue 8.5 por ciento mayor que la de noviembre del año anterior.

Al respecto, un análisis de Banco Base refiere que el turismo en México muestra una recuperación en el flujo de visitantes, pero con signos de debilidad en el gasto, que también se ha visto afectado por efectos de tipo de cambio e inflación.

En el acumulado de los primeros 11 meses del año, el número de visitantes ascendió a 88.07 millones de personas, lo que significó un incremento de 13.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024; no obstante, respecto a 2019, aún registra un rezago de 0.02 por ciento, respecto al mismo periodo del 2019.

En cuanto al gasto total de los visitantes internacionales, los cuales llegaron a México en noviembre, éste llegó a 3 mil millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 8.96 por ciento, con cifras originales.

El análisis de Banco Base refiere que de ese total, el 89.75 por ciento provino de los turistas internacionales y el 10.25 por ciento, por excursionistas internacionales.

En el mismo mes, el gasto medio por visitante fue de 341.37 dólares, lo que significó una caída 5.73 por ciento a tasa anual con cifras originales. Además, se encuentra en su nivel más bajo para un mes igual desde el 2020, en términos nominales. Este retroceso se debe a que el número de visitantes ha aumentado a un ritmo más acelerado que el gasto total. No obstante, si se considera la apreciación del peso frente al dólar del 9.42 por ciento anual, junto con una inflación acumulada de 3.80 por ciento, el gasto de los visitantes en pesos reales cayó 4.92 por ciento anual.