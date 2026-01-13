Se desploma comercio de vehículos pesados

En 2025, la producción, venta y exportación total de vehículos pesados en México registraron un desplome a tasa anual; ante ese panorama, llegar a la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sin los aranceles que se amparan en la Sección 232 de Seguridad Nacional estadounidense será la prioridad para la industria automotriz mexicana, será “un momento crucial” para tener oportunidades de crecimiento.

La producción de automotores pesados se ubicó en 138 mil 954 unidades, una disminución de 74 mil 287 respecto de la fabricación del año antepasado cuando se produjeron 213 mil 241 automotores, es decir, se registró una caída de 34.84 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP).

Sobre la comercialización en el mercado interno, las de al menudeo registraron un descenso de 31.67 por ciento, para situarse en 39 mil 833 automotores, una reducción de 18 mil 460 unidades respecto de las cifras de 2024; asimismo, las ventas al mayoreo tuvieron una caída de 54.70 por ciento, pues este año se colocaron 30 mil 673 unidades y el año antepasado fueron 58 mil 293 automóviles pesados, o 37 mil 031 camiones menos.

Respecto a la exportación de vehículos pesados, en el periodo de referencia, se ubicó en 113 mil 931 unidades o una disminución de 28.55 por ciento en comparación con las cifras de 2024, lo que significó una reducción de 45 mil 535 automotores pesados. Del total de unidades exportadas en 2025, Estados Unidos fue el principal destino de los automotores pesados con un 94.2 por ciento del total.

“La revisión del T-MEC y las tarifas 232 que tenemos encima. Eso va a regir el movimiento y el actuar de la industria hacia adelante. Por lo menos en vehículos ligeros va a depender de cómo terminemos la revisión del T-MEC, en qué forma y de qué tarifas logremos quitar”, indicó Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

El representante sectorial sostuvo que para la industria es importante que los aranceles que Estados Unidos ha impuesto sean eliminados y se respete el libre comercio, y que sobre el sector pesa el arancel de 25 por ciento, y sólo se descuenta el contenido estadounidense, en ese sentido, las exportaciones se han visto afectadas.

Por su parte, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), añadió que además de eliminar los aranceles, la revisión del tratado comercial debe estar en línea con el libre comercio.

Asimismo, sostuvo que el tema de contenido regional y de reglas de origen es de importancia en la próxima revisión del T-MEC, “desde luego necesitamos seguir trabajando en conjunto para que se mantengan las reglas, la certidumbre, el Estado de derecho dentro de lo que contempla el tratado de libre comercio y desde luego que tengamos también flexibilidad para nuevas tecnologías”, indicó.

