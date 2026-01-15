GM prepara inversión de mil mdd

General Motors de México prepara inversión de mil millones de dólares, con perspectiva a los próximos dos años, alineada a la estrategia del Gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno, por lo que estará enfocada en las operaciones de manufactura local, compartió Francisco Garza, presidente y director general de la compañía automotriz.

“Nos espera un 2026 de retos importantes, donde adaptaremos nuestra estrategia para responder a las cambiantes necesidades de nuestros clientes. Como parte de esta nueva estrategia, y en línea con los esfuerzos del gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno, realizaremos una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en nuestras operaciones locales de manufactura y continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México”, señaló Francisco Garza.

El Dato: El modelo chevroleT Tornado Van lideró el mercado de vans pequeñas de la compañía en el transcurso de 2025, con participación mayoritaria de 52.7 por ciento.

Durante 2025, General Motor de México logró vender 198 mil 153 unidades, que significa 12.2 por ciento de participación en el mercado, con lo que mantiene a la empresa automotriz en el segundo lugar de la industria.

En diciembre pasado, las ventas de la compañía incrementaron 11.2 por ciento en comparación con el mismo mes de 2024, impulsado por un aumento del 10 por ciento en Chevrolet y un 27.7 por ciento en el canal Premium, que integra las marcas Buick, GMC y Cadillac.

“Cerramos 2025 con sólidos resultados, reafirmando nuestro compromiso con ofrecer a nuestros clientes innovación, calidad y valor en cada vehículo”, indicó el presidente de General Motors de México.

Entre los logros conseguidos en 2025 para General Motors de México, destaca el repunte de las marcas Buick y GMC, que alcanzaron sus mejores resultados de ventas anuales históricamente; por su parte, la marca Cadillac logró su mejor desempeño desde 2017.