A finales de enero se entrega la evaluación del T-MEC: Ebrard

En la última semana de enero, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE), entregará a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Senado de la República el balance que se realizó tras las consultas públicas para evaluar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); el funcionario adelantó que ningún sector planteó que el acuerdo se “modifique sustancialmente” y que la revisión del tratado ya inició.

“Vamos a informar ahora que se presente la síntesis de la consulta que se llevó a cabo. Le tenemos que entregar ese documento a la Presidenta, en primer lugar, y al Senado de la República… En primer lugar, queremos que se mantenga el Tratado, ese es nuestro primer objetivo estratégico”, indicó en la Mañanera del Pueblo.

El Dato: Marcelo Ebrard, titular de Economía, dijo que México solicitó a EU reducir de 27.5% a 15% el arancel que aplica a importación de autos que no cumplen con reglas de origen.

Además, sostuvo que la revisión del T-MEC ya inició, y la fecha límite para terminar es el 1 de julio de este año, y que el reporte también se le entregará a los socios comerciales miembros del acuerdo, “diría que ya estamos en la revisión del Tratado. Tenemos que terminar el primero de julio, ese es nuestro tiempo, ya estamos en ello. Bueno, estamos trabajando conforme a lo previsto en el Tratado. Es un proceso de revisión, eso es importante aclararlo, es el alcance que tiene el proceso”.

Ebrard Casaubón destacó que se ha avanzado en los puntos que le preocupan a Estados Unidos y a Canadá, y hay claridad sobre los temas que tienen mayor importancia para los tres países, “ya tenemos claro cuáles son los puntos que van a tener, digamos, mayor foco para cada país, mayor importancia, mayor prioridad o más alta prioridad”.

El funcionario federal dijo que México busca mantener el Sistema de Solución de Controversias, pero que también se fortalezca para que no se tomen “decisiones intempestivas” que dañen a las industrias de los tres países.

“Estamos planteando también que haya reciprocidad o paridad en varios de los mecanismos, por ejemplo, el mecanismo laboral, y en otras áreas en donde nos gustaría que fuera de esa manera”, agregó.

Asimismo, mencionó que el Gobierno de México quiere que se cumplan las “cartas paralelas” del T-MEC, que, en casos como el acero, “se establecían procedimientos o procesos de consulta a 60 días” que no se han llevado a cabo y que calificó de incumplimiento.

Juan José Sierra, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), respaldó al titular de Economía al señalar que la revisión del T-MEC inició el año pasado con las visitas a Washington tanto de empresarios como de los equipos de la Secretaría de Economía y de seguridad, aunque la revisión formal sí se dará en este año, y confió en la “viabilidad” del tratado de libre comercio.

“Creo que esto ya empezó desde el año pasado, la revisión formal será en este año. Creo que el fortalecimiento de la relación, las consultas ya empezaron desde el año pasado… Creemos y confiamos en la revisión, en la viabilidad de un tratado de libre comercio, en una integración que es irreversible”, apuntó.

Asimismo, dijo que es un tratado de reglas claras, y que beneficia a los tres países, “es importante ser contundentes, cuidadosos, estratégicos para que haya viabilidad en el T-MEC”.

A su vez, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) señaló que es momento de unidad entre el sector privado y el Gobierno de México, tras las amenazas de intervención por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y tras calificar el T-MEC como irrelevante.

“No es momento de mezquindades ni de buscar injerencias extranjeras, me parece que es momento de patriotismo inteligente, de diálogo firme y de unidad con resultados”, indicó Octavio de la Torre, presidente de la organización.

El representante sectorial indicó que se debe defender al unísono las cadenas de valor mexicanas, las inversiones y el empleo y que desde la Confederación que lidera buscará la atracción de proyectos que brinden oportunidades de crecimiento para las empresas y negocios familiares, “promover las experiencias que se dan en nuestro país, en vender a México en todo el mundo”, puntualizó.