Fortalece Coparmex a MiPymes

La Asociación de Bancos de México (ABM) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) firmaron un convenio para brindar capacitación y educación financiera a las micros, pequeñas y medianas empresas (MiPymes); el trabajo conjunto se enmarca dentro del Plan México, iniciativa que busca que el 30 por ciento de las compañías mexicanas logren acceso al financiamiento hacia 2030.

“Es una apuesta concreta para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 98.8 por ciento de las unidades económicas del país y generan cerca del 71 por ciento del empleo”, indicó Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Coparmex.

El representante patronal sostuvo que si se desea que el país tenga estabilidad y crecimiento económico se necesita que las empresas tengan acceso al financiamiento, y en ese sentido, con la ABM se dará educación financiera a través de esquemas de capacitación.

Por su parte, Regina García Cuéllar, directora general de la ABM, indicó que el convenio que se firmó con la Coparmex va en sintonía con el acuerdo suscrito con el Gobierno de México para aumentar el crédito a las MiPymes.