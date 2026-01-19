SAT reitera multa a negocios y empresas por no emitir factura sin Constancia de Situación Fiscal

Este lunes se reiteró que aquellos negocios que soliciten el CSF como una condición para emitir factura serán acredores de una multa por parte del SAT, pues para la emisión de estas solamente se requieren cuatro datos.

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Dagnino reiteró durante la conferencia de prensa matutina de este lunes que los negocios no deben pedir el Constancia de Situación Fiscal (CSF) para emitir una factura.

“Hacemos un llamado porque no deberían de estar pidiendo la constancia; para emitir la factura se necesita el RFC, el nombre, el código postal y el domicilio.” Dijo el titular del SAT este lunes.

Asimismo, precisó que en la Miscelánea Fiscal para 2026 se implementó una multa que será aplicada a aquellos negocios que soliciten el CFDI como una condición para emitir una factura.

SAT podría dar sanciones por no emitir facturas o condicionarlas ı Foto: Especial

Reglas de control y verificación de facturas del SAT 2026

A partir del 1 de enero del 2026 el SAT comenzó a aplicar las nuevas reglas de control y verifcación sobre la facturación electrónica, por lo que incluso podrían derivarse algunas suspensiones para emitirlas.

Dichas suspensiones o disminusiones de obligaciones se darán a aquellos negocios o empresas en los que se detecten errores, irregularidades en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) e inconsistencias, y estas medidas serán tomadas con el propósito de reforzar la validación de las facturas.

En caso de que el SAT encuentre datos incorrectos, inconsistencias fiscales o indicios de operaciones inexistente en los CFDI podría comenzar un procedimiento abreviado, por lo que el contribuyente deberá acreditar la información para no acreditar una suspensión del Cestificado de Sello Digital (CSD).

A estos errores que podrían dar paso a un procedimiento abreviado se suman los datos incorrectos del receptor, fallas en el cálculo de impuestos, errores en el uso del CFDI y discrepancias entre la factura y la operación.

De acuerdo con la Miscelánea Fiscal para 2026; publicada el 28 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en caso de que el receptor de una factura detecte anomalías puede solicitar la intervención del SAT.

En el artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación (CFF) se establece que se pueden emitir infracciones en caso de “no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet.”

Artículo 83 del Código Fiscal de la Federación ı Foto: Captura de pantalla

