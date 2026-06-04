Firman pacto nacional para estabilizar costo del jitomate

Con el objetivo de proteger la economía de las familias mexicanas, mantener el precio de los productos agrícolas y apoyar a productores, el Gobierno federal firmó con comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio, el Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate.

“Este mecanismo es voluntario y de coordinación entre los sectores público, productivo, comercial, académico y de investigación, con el fin de buscar estabilizar el mercado, proteger la economía familiar y asegurar un trato digno a las y los productores”, indicó Columba Jazmín López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura).

La dependencia federal implementará una plataforma digital para asociar la capacidad productiva a nivel nacional con la demanda interna, así como con los compromisos de exportación. Será a través de este acuerdo que más de 12 mil productores que cosechan al año alrededor de 3.7 millones de toneladas de jitomate resulten beneficiados, “los participantes coordinarán acciones que permitirán implementar avisos de siembra para planear la producción nacional, mantener el equilibrio y construir un precio justo”.

TE RECOMENDAMOS: Buscan rescatar industria petroquímica Pemex invertirá 93 mil mdp para reactivar petroquímica y fertilizantes

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el acuerdo vinculará a productores mexicanos con compradores para “caminar juntos hacia una prosperidad compartida”.

También los productores pequeños y de mediana escala podrán acceder a la plataforma digital para tener contacto con compradores, pero también adquirir productos como semillas, plántulas, fertilizantes, equipamiento, así como tener acompañamiento técnico y de manejo de sanidad e inocuidad.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigilará el ajuste de los precios en los puntos de venta final, monitoreará a proveedores y comercializadores para asegurar que el acuerdo también beneficie a los consumidores.

López Gutiérrez sostuvo que el acuerdo servirá para fortalecer el abasto del cultivo originario del país, “con este acuerdo y la participación de todos los actores se estabilizará a la baja después de las intensas heladas de Estados Unidos, la caída de granizo en zonas productoras de México y la afectación de algunas plagas”.

En la firma también estuvo presente el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora.