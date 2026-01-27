Pese a incertidumbre, T-MEC va a continuar

El Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará pese a la incertidumbre que se genera en torno a él y aunque se prevé que haya cambios como parte de la revisión del acuerdo, se descarta que desaparezca para dar paso a acuerdos binacionales, coincidieron Bank of America (BofA) y la American Chambers of Commerce of Mexico (AmCham).

Por un lado, el sector empresarial estadounidense en México afirmó que aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho comentarios sobre la posible cancelación del acuerdo, terminar con el tratado se considera complejo, luego de que hacerlo, tendrá que ser votado en el Congreso de las tres naciones.

El Dato: El acuerdo será motivo de alta volatilidad, ya que EU lo usa como punto de presión para conseguir concesiones, dijo Carlos Capistrán, economista jefe de BofA..

“Estados Unidos en pocos meses estará dentro de un proceso de elecciones de medio término en donde históricamente hemos visto que el presidente en turno pierde mucho de los escaños en ambas cámaras y hoy el Partido Republicano tiene una muy ligera ventaja o mayoría, lo cual nos llevaría a pensar que el presidente Trump no tendría las facultades y el peso político para poder tomar legalmente una decisión como tal”, sostuvo Carlos García, presidente de la AmCham México.

El directivo comentó respecto a la competitividad que tienen como región, específicamente entre México y Estados Unidos, que el país es muy importante para el vecino del norte, por lo que se ve difícil que haya una eliminación del acuerdo; sin embargo, comentó que se observarán algunos ajustes de manera bilateral.

“En cuanto al intercambio de comercio, puede ser que tengan algunas conversaciones para resolver temas muy científicos de su relación, pero yo veo difícil que se vaya a romper esto o que termine quebrándose y tener dos tratados binacionales”, dijo.

La AmCham sostuvo que la vigencia actual del T-MEC es de 16 años desde su entrada en vigor en 2020, por lo que aún le quedan 10 años. En caso de que la revisión de 2026 no es exitosa, la vigencia no se acorta ni se cambia, sino que sigue siendo de 10 años. La revisión exitosa sólo expandiría la vigencia por 16 años más.

Por su parte, Carlos Capistrán, economista en jefe para Latinoamérica y Canadá de BofA, coincidió en que el tratado comercial ha funcionado bien, ya que permitió que México tenga uno de los aranceles efectivos más bajos por parte de Estados Unidos respecto a otros países en el mundo.

COPRODUCCIÓN ı Foto: Especial

Revisión del T-MEC será rigurosa: Carney

Por Reuters

LA REVISIÓN del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), será rigurosa, afirmó el lunes el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien describió al presidente Donald Trump como un duro negociador.

El funcionario dijo a periodistas que algunos de los comentarios críticos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho en los últimos días deben considerarse en el contexto de las negociaciones del T-MEC.

Trump dijo la semana pasada que Canadá “vive gracias a Estados Unidos” y el sábado amenazó con imponer un arancel del 100 por ciento a todas las importaciones de su vecino del norte si Ottawa concluía un acuerdo comercial con China.

“Estamos entrando pronto en una negociación, una revisión, formalmente, del T-MEC (...) será una revisión rigurosa, es la expectativa”, dijo Carney a periodistas.

Y añadió que el presidente de EU es un negociador fuerte, y “creo que algunos de estos comentarios y posicionamientos deben verse en el contexto más amplio de eso”.