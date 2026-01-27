Peso rompe ciclo alcista y baja 0.02%

El peso mexicano cerró la sesión de este lunes con un ligero retroceso de 0.02 por ciento, para colocarse en 17.3559 pesos por dólar, después de su buena actuación de la semana anterior, cuando tuvo un retorno acumulado cercano al 1.5 por ciento y pese a la debilidad de la divisa estadounidense.

“Este cierre refleja un mercado que sigue premiando al peso por su fortaleza relativa, mientras el dólar pierde tracción cuando no hay una sorpresa fuerte que lo impulse. Además, el foco sigue en la narrativa de tasas y el tono de la Fed, lo que mantiene a los traders muy sensibles a cualquier comentario o evento en Estados Unidos”, dijo Diego Albuja, analista de mercados de la firma ATFX Latam.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) celebrará el miércoles la primera reunión anual, marcada por la investigación penal del Gobierno del presidente Donald Trump contra el jefe de la entidad y en la que los analistas esperan que se mantenga la tasa referencial en el rango actual del 3.5 a 3.75 por ciento.