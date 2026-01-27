... Y la boletera rechaza nexo con revendedores

LUEGO DE LAS QUEJAS en redes sociales sobre los precios elevados en sitios de reventa para los tres conciertos que dará el grupo coreano BTS en la Ciudad de México, la empresa Ticketmaster, encargada de vender en primera instancia los boletos, rechazó tener cualquier vinculación con alguna de estas plataformas, ni brindarles acceso prioritario de venta.

“Es importante aclarar que algunas plataformas de reventa permiten publicaciones especulativas, es decir, listados de boletos sobre los que la plataforma no verifica su existencia, y pueden poner boletos a la venta que aún no han sido adquiridos; y ninguna de estas plataformas está vinculada ni tiene acceso a los sistemas de Ticketmaster ni a la venta primaria”, mencionó en un comunicado la empresa de venta y distribución de boletos para eventos en vivo.

El Tip: Ticketmaster informó que no utiliza precios dinámicos en la venta, y los precios son establecidos por el artista y promotor.

También, Ticketmaster añadió que el conflicto en la venta de boletos en primera instancia ocurrió “por una demanda sin precedentes: más de 2.1 millones de usuarios ingresaron a la plataforma en busca de boletos y, durante las preventas y la venta general, hubo un pico de más 1.1 millones de personas formadas en la fila virtual”.

Ticketmaster llamó a fans el evitar comprar boletos en plataformas no oficiales, ni cualquier sitio u oferta de reventa, “ya que hacerlo implica un riesgo para la validez de las entradas y fomenta prácticas que afectan al público y a la industria en su conjunto”.