Trump asegura que alcanzó acuerdo con India que reduce los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que alcanzó un acuerdo con el primer ministro de India, Narendra Modi, por el cual se reducirán los aranceles entre ambos países y se asumirán otros compromisos.

A través de un mensaje en su red social Truth, el presidente estadounidense anunció que el acuerdo fue resultado de una llamada telefónica que sostuvo con Modi.

En el mensaje, Trump explicó que el entendimiento incluye la disminución del arancel recíproco que Estados Unidos aplica a productos indios, el cual pasará de 25 a 18 por ciento con efecto inmediato.

En paralelo, India avanzará en la eliminación total de sus aranceles y barreras no arancelarias a los bienes estadounidenses.

El mandatario estadounidense aseguró que Nueva Delhi también se comprometió a incrementar de forma sustancial la compra de productos de origen estadounidense, con un volumen estimado superior a los 500 mil millones de dólares en sectores como energía, tecnología, agricultura y carbón.

Por otro lado, Trump vinculó el acuerdo comercial con un giro en la política energética de India, al señalar que el gobierno de Modi aceptó dejar de adquirir petróleo ruso y sustituir esas compras por suministros provenientes de Estados Unidos y, de manera potencial, de Venezuela.

Según el presidente estadounidense, esta decisión contribuiría a reducir los ingresos de Moscú y a presionar para el fin del conflicto en Ucrania.

Esto ayudará a PONER FIN A LA GUERRA en Ucrania, que está ocurriendo en este momento, ¡con miles de personas muriendo cada semana! [...] El primer ministro Modi y yo somos dos personas que HACEMOS QUE LAS COSAS SUCEDAN, algo que no puede decirse de la mayoría. Donald Trump, presidente de EU, en Truth



Este anuncio se produce tras un periodo de alta tensión en la relación comercial bilateral. Durante 2025, Washington llegó a imponer aranceles de hasta 50 por ciento a una amplia gama de productos indios, en respuesta tanto al elevado superávit comercial de India frente a Estados Unidos como a la continuidad de sus vínculos energéticos y de defensa con Rusia.

De esta forma, la reducción arancelaria anunciada marca un cambio respecto a la estrategia de presión adoptada por la Casa Blanca en los últimos meses.

Trump ha insistido en el principio de “reciprocidad” comercial, al denunciar durante años que India mantenía altos gravámenes y restricciones a productos estadounidenses, así como barreras regulatorias en sectores agrícolas, tecnológicos y médicos.

Hasta el momento, el gobierno indio no ha emitido un posicionamiento oficial que confirme o detalle los alcances del acuerdo anunciado por el presidente estadounidense.

