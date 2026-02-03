APR apuesta por México como pieza clave para fortalecer el reciclaje en Latinoamérica

México se perfila como un mercado estratégico para el desarrollo del reciclaje de plásticos en Latinoamérica, afirmó la Asociación de Recicladores de Plástico (APR), al anunciar la ampliación de sus operaciones y colaboración con la industria regional.

Si bien el país registra altos niveles de recolección de PET, la organización advirtió que el sector enfrenta limitaciones en el diseño de envases reciclables y en la generación de mercados sólidos para la resina posconsumo (PCR).

APR es considerada una autoridad internacional en diseño de envases compatibles con los sistemas de reciclaje. Sus herramientas técnicas permiten validar la reciclabilidad de los productos, optimizar procesos y reducir impactos ambientales y costos industriales.

“Reciclar y utilizar material reciclado beneficia a fabricantes, consumidores y al planeta. Impulsa la eficiencia industrial, el ahorro energético y reduce las emisiones, generando impactos ambientales, económicos y sociales medibles”, se detalla en un comunicado.

De acuerdo con Steve Alexander, director ejecutivo y presidente de APR, fortalecer el reciclaje depende de decisiones de diseño alineadas con criterios técnicos y de una colaboración estrecha con la industria local.

Martha Ricardi, directora de Estrategia para Latinoamérica de APR, subrayó que el reciclaje requiere un esfuerzo conjunto entre gobierno, empresas y consumidores para consolidar el uso de materiales reciclados y generar beneficios ambientales, económicos y sociales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR