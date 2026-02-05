Hay certidumbre, afirma Sheinbaum en apuesta para detonar inversiones de IP

El Gobierno federal busca atraer mayores flujos de inversión privada, tanto nacional como internacional al país, en donde existe certidumbre para continuar observando cifras positivas en la llegada de capitales por parte de las empresas, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la mandataria, lo anterior se demuestra con las cifras positivas de Inversión Extranjera Directa (IED) registradas en 2025, además de contar con 2 mil 539 proyectos de inversión en todo el territorio con un monto que asciende a 406 mil 800 millones de dólares y que busca dar empleos a un millón 630 mil personas hasta 2030.

“México tiene certidumbre, puedo asegurárselos. El Gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada nacional y extranjera”, indicó en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en el Museo de Antropología, ayer. ı Foto: Especial

En el evento, que se llevó a cabo en Museo Nacional de Antropología, el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que antes se tenía un portafolio de inversiones de 367 mil 900 mdd, en 2 mil 241 proyectos y se buscaban crear un millón 460 mil empleos hasta 2030 y, una vez que se conjuntó la información de los 32 comités de promoción de inversiones, se logró tener un incremento en las cifras.

Por su parte, Roberto Lazzeri Montaño, director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), afirmó que la banca de desarrollo otorgará recursos públicos mediante crédito, garantías y esquemas de coninversión para materializar los proyectos de la SE.

El financiamiento se dará por hasta 120 mil mdp para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), y se hará una reducción de tasas de interés en programas de factoraje, así como garantías de 70 por ciento para créditos de hasta 20 millones de pesos que se utilicen en sectores prioritarios y de 80 por ciento en financiamientos de primera vez.

Astrea Campo Gutiérrez, empresaria mexicana y coordinadora de la región sur, mencionó que en esa zona sólo había 22 proyectos posibles y actualmente ya son 85 con un monto de inversión de 6 mil 185 mdd; es decir, se logró triplicar el monto y el número de empleos; además, dijo que los Comités estatales son “una brillante propuesta” para acercar al empresariado con la administración pública.

Por su parte, Mercedes Gutiérrez dijo que la iniciativa de atraer capitales “refleja la convicción de que el desarrollo se construya a partir del diálogo y la colaboración efectiva” entre Gobierno y empresariado.

Indicó que en la región centro se pasó de tener 34 a 152 proyectos con un monto de inversión que se incrementó: de 4 mil 895 mdd a 10 mil 695 mdd y se generan más de 89 mil empleos.

Claudia Ochoa, representante de la zona norte, dijo que ya suman 26 mil 906 mdd de inversión en la industria manufacturera, de logística, transporte, minería, infraestructura, entre otras, para dar un total de 39 mil 860 mdd y 173 planes con un impacto de 135 mil 089 empleos nuevos.

La estructura más robusta del sector empresarial acompañó esta presentación; aunque exhortaron al Gobierno federal y a la Presidenta a generar las condiciones de certidumbre necesarias para continuar atrayendo capitales.

En este sentido, refirieron que los proyectos necesitan disminuir la sobrerregulación, la tramitología y buscar una homologación de la ventanilla única en las 32 entidades.

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) comentó que los proyectos de inversión se suman al reciente programa de inversiones mixtas para infraestructura y que en conjunto con la llegada de la IED a México, son una muestra de que los inversionistas de otros países sí tienen confianza en localizar sus capitales; además, sostuvo que desde el organismo que encabeza se trabajará para que las empresas mexicanas y la inversión nacional se fortalezcan.

Añadió que actualmente tienen identificados 30 proyectos “atorados” en permisos y normativas y se debe de trabajar en ese rubro, para que se materialicen y a su vez se permita la llegada de más inversiones al país.

En tanto, Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), coincidió en que se debe fortalecer la llegada de inversiones para que haya crecimiento económico.

El representante empresarial sostuvo que, de acuerdo con Data Coparmex, una de cada dos empresas enfrenta problemas para realizar trámites que son tardados, costosos, poco claros y que muchas veces se prestan a que haya corrupción, y es imperante que se reduzca la tramitología.

En tanto, el sistema financiero mexicano comentó que el capital está disponible y la voluntad es absoluta para apoyar a estos proyectos, los cuales impulsen la inversión, afirmó Emilio Romano Musali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). “El capital está disponible y la voluntad para apoyar es absoluta, porque es exactamente lo que necesita el país, un proyecto coordinado y bien enfocado de inversiones para impulsar el crecimiento del país”, sostuvo el banquero.

Añadió que este plan tiene un diferenciador, relacionado con el liderazgo de la Presidenta Sheinbaum, ya que es quien encabeza las labores de este proyecto.