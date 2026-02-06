Banxico pausa baja en tasa de interés; la deja en 7.0%

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió por unanimidad pausar el ciclo de recortes de la tasa de interés que inició en agosto de 2024, la mantuvo en 7.0 por ciento; además, ajustó al alza las proyecciones para la inflación general y subyacente desde el primer trimestre de 2026 y señaló que la meta de 3.0 por ciento ocurrirá entre abril y junio del próximo año.

“Así, la Junta de Gobierno, con la presencia de todos sus miembros, decidió por unanimidad mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 7.00 por ciento”, indicó Banxico en la primera decisión de política monetaria de 2026.

El Dato: En enero, la inflación en México se colocó en 3.77%, siendo los cigarros, refrescos y servicios de loncherías los que mayor alza tuvieron.

La decisión del banco central mexicano se dio tras realizar una “valoración del actual panorama inflacionario”; la junta determinó que entre noviembre de 2025 y la primera quincena de diciembre, la inflación general pasó de 3.80 por ciento a 3.77 por ciento, el cambio se explicó por una reducción del componente no subyacente, aunque la inflación subyacente se incremento de 4.43 por ciento a 4.47 por ciento.

Señaló que la expectativa de la inflación general para el último trimestre de 2026 tuvo un aumento al pasar de 3.0 por ciento a 3.5 por ciento, mientras que los pronósticos de mayor plazo se mantuvieron estables, pero aún por arriba de la meta de inflación.

“Los pronósticos de las inflaciones general y subyacente se ajustaron al alza entre el primer trimestre de 2026 y el primero de 2027. Dicho ajuste es resultado principalmente de una trayectoria anticipada más elevada para la inflación subyacente. Ahora se espera que la inflación general converja a la meta en el segundo trimestre de 2027”, añadió la Junta de Gobierno.

El Tip: Datos del Banxico refieren que desde la última vez que el organismo pausó los recortes, y hasta ayer, la tasa de referencia disminuyó en 400 puntos, al pasar de 11 a 7.0%.

Además, indicó que luego de la anterior decisión de política monetaria, las tasas de interés de valores gubernamentales se redujeron en todos sus plazos, el peso mexicano se apreció, y en el último trimestre del año pasado, la actividad económica del país creció, a pesar de la contracción del anterior trimestre, destacó que el entorno de incertidumbre por el comercio internacional sugiere riesgos a la baja.

En ese contexto, los integrantes del Banxico mantuvieron la tasa de interés interbancaria, pero indicaron que en los siguientes meses podrán realizar ajustes a la tasa de fondeo.

6.5% es la tasa de interés de 2026 que anticipa la Encuesta de Citi

“Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3.0 por ciento en el plazo previsto. El banco central reafirma su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable”, puntualizó.

Por su parte, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, dijo que la pausa se dio tras 12 recortes consecutivos que acumularon una reducción de 400 puntos base y destacó que los comunicados del Banxico empezaron a incluir el pronóstico de inflación y la expectativa de convergencia desde agosto de 2021, pero la fecha de la convergencia se ha aplazado al menos en nueve ocasiones.

De acuerdo con la analista, el hecho de que el Banxico haya mencionado que hay riesgo de un alza en la inflación subyacente, representaría que la Junta de Gobierno “está siendo más cautelosa” y pone más atención en este rubro.

“La cautela de la Junta de Gobierno es obligada por las circunstancias, pues no era viable desde hace meses seguir señalando que la inflación lograría una convergencia al 3.0 por ciento en 2026”, añadió.

No obstante, refirió que no todo podría considerarse como cauteloso, luego de que la Junta de Gobierno señaló que “valorará realizar ajustes adicionales a la tasa”.

“Cabe recordar que la tasa de interés ya se encuentra en terreno neutral, donde no se combate activamente la inflación y sería incongruente que sigan los recortes de la tasa de interés al mismo tiempo que se elevó el pronóstico de inflación y se aplazó por novena ocasión, la fecha de convergencia a la meta de la inflación general”, puntualizó Siller Pagaza.

El hecho de que Banxico haya reconocido mayores riesgos al alza en la inflación por el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por la implementación de los aranceles a mercancías que provienen de países con los que México no tiene tratado comercial; así como el cambio de fecha en la convergencia para la meta y que la decisión fue unánime son los puntos que destacó Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex.

“En general, la pausa en el ciclo de recortes responde a las persistentes presiones inflacionarias, particularmente en el componente subyacente, considerando que su variación anual se aceleró en la primera quincena de enero a 4.47 por ciento desde 4.31 por ciento previo, manteniéndose por encima del 4.0 por ciento en los últimos siete meses, muy lejos de la meta del 3.0 por ciento”, agregó Quiroz Zamora.